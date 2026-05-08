Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Поделиться:

Археолог Александр Бутягин во время заключения в Польше написал книгу о быте в античности

В польской тюрьме археолог Александр Бутягин работал сразу над двумя книгами — изданиями «Древняя Греция в 50 предметах» и «Древний Рим в 50 предметах». Об этом он рассказал в интервью Собака.ru.

Фото: Константин Крылов (Собака.ru)

По словам Бутягина, книгу «Древняя Греция в 50 предметах» он смог дописать в заключении. Сейчас рукопись нуждается в редактуре и проверке, поскольку автор работал «по памяти».

Александр Бутягин

Археолог, ученый секретарь археологической комиссии Государственного Эрмитажа

Это такой взгляд на древнюю культуру через вещи. Идея родилась еще в ковид, когда мне предложили водить экскурсии по Русскому этнографическому музею на Площади Искусств. Я тогда страшно испугался, поскольку тематика совсем не моя (там собраны вещи народов России, — прим. Собака.ru). Но когда я пришел в залы, то понял — мне как археологу ориентироваться в вещах проще простого. Неважно чьи они: среднеазиатские, эвенкийские, еврейские. Вещь сама о себе говорит.

В книге будут разделы, посвященные дому, семье, городу, торговле, путешествиям, смерти и религии. Каждый из них раскроют через четыре предмета, вокруг которых автор выстраивает исторический и культурный контекст.

Бутягин рассчитывает завершить работу над книгой к концу года. Если все пойдет по плану, в продаже она может появиться уже в следующем году. После этого археолог намерен заняться книгой «Древний Рим в 50 предметах», которая, по его словам, уже написана «процентов на сорок». Работать над ней исследователь начал тоже в Польше.

Александр Бутягин — специалист по истории античности. Почти 30 лет он руководит Мирмекийской экспедицией Государственного Эрмитажа, водит экскурсии, читает лекции. С 4 декабря 2025 года Бутягин находился под арестом в Польше, где был задержан по запросу украинской стороны из-за раскопок в Крыму. 1 мая стало известно, что ученый вернулся в Петербург в результате обмена задержанными.

Подробнее об эмоционально состоянии Александра Бутягина в заключении, его планах на раскопки, древнем Мирмекие и античных кладах читайте в интервью изданию Собака.ru.

Археолог Александр Бутягин: о древнем Мирмекие, античных кладах, планах на новый сезон и книге, которую он написал в польском СИЗО

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: