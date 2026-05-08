Археолог Александр Бутягин во время заключения в Польше написал книгу о быте в античности

В книге будут разделы, посвященные дому, семье, городу, торговле, путешествиям, смерти и религии. Каждый из них раскроют через четыре предмета, вокруг которых автор выстраивает исторический и культурный контекст.

Бутягин рассчитывает завершить работу над книгой к концу года. Если все пойдет по плану, в продаже она может появиться уже в следующем году. После этого археолог намерен заняться книгой «Древний Рим в 50 предметах», которая, по его словам, уже написана «процентов на сорок». Работать над ней исследователь начал тоже в Польше.

Александр Бутягин — специалист по истории античности. Почти 30 лет он руководит Мирмекийской экспедицией Государственного Эрмитажа, водит экскурсии, читает лекции. С 4 декабря 2025 года Бутягин находился под арестом в Польше, где был задержан по запросу украинской стороны из-за раскопок в Крыму. 1 мая стало известно, что ученый вернулся в Петербург в результате обмена задержанными.

