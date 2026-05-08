Археолог Александр Бутягин во время заключения в Польше написал книгу о быте в античности

В польской тюрьме археолог Александр Бутягин работал сразу над двумя книгами — изданиями «Древняя Греция в 50 предметах» и «Древний Рим в 50 предметах». Об этом он рассказал в интервью Собака.ru.
По словам Бутягина, книгу «Древняя Греция в 50 предметах» он смог дописать в заключении. Сейчас рукопись нуждается в редактуре и проверке, поскольку автор работал «по памяти».
Александр Бутягин
Археолог, ученый секретарь археологической комиссии Государственного Эрмитажа
Это такой взгляд на древнюю культуру через вещи. Идея родилась еще в ковид, когда мне предложили водить экскурсии по Русскому этнографическому музею на Площади Искусств. Я тогда страшно испугался, поскольку тематика совсем не моя (там собраны вещи народов России, — прим. Собака.ru). Но когда я пришел в залы, то понял — мне как археологу ориентироваться в вещах проще простого. Неважно чьи они: среднеазиатские, эвенкийские, еврейские. Вещь сама о себе говорит.
В книге будут разделы, посвященные дому, семье, городу, торговле, путешествиям, смерти и религии. Каждый из них раскроют через четыре предмета, вокруг которых автор выстраивает исторический и культурный контекст.
Бутягин рассчитывает завершить работу над книгой к концу года. Если все пойдет по плану, в продаже она может появиться уже в следующем году. После этого археолог намерен заняться книгой «Древний Рим в 50 предметах», которая, по его словам, уже написана «процентов на сорок». Работать над ней исследователь начал тоже в Польше.
Александр Бутягин — специалист по истории античности. Почти 30 лет он руководит Мирмекийской экспедицией Государственного Эрмитажа, водит экскурсии, читает лекции. С 4 декабря 2025 года Бутягин находился под арестом в Польше, где был задержан по запросу украинской стороны из-за раскопок в Крыму. 1 мая стало известно, что ученый вернулся в Петербург в результате обмена задержанными.
