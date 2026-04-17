Космическую ракету в ночном небе заметили петербуржцы

«Союз-2.1б» — это современная версия ракет семейства «Союз», которое ведет историю от первой советской ракеты Р-7, запущенной в 1957 году. Ее разработали в Ракетно-космическом центре «Прогресс» в Самаре на основе более ранней модели «Союз-У». Впервые «Союз-2.1б» стартовала в 2006 году с космодрома Байконур. К 2024 году провели 73 пуска ракеты этой модели, из них 2 оказались неудачными. Сегодня «Союз-2.1б» используют для вывода на орбиту военных, гражданских и коммерческих спутников.