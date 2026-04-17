Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Наука и образование
  • News
Поделиться:

Космическую ракету в ночном небе заметили петербуржцы

Снимками и роликами горожан делится сообщество «Астрофотоболото». Это была ракета-носитель «Союз-2.1б», которую запустили ночью 17 апреля с космодрома Плесецк. Она должна была вывести на орбиту спутники Минобороны. Запуск прошел в штатном режиме.

Alones / Shutterstock

«Союз-2.1б» — это современная версия ракет семейства «Союз», которое ведет историю от первой советской ракеты Р-7, запущенной в 1957 году. Ее разработали в Ракетно-космическом центре «Прогресс» в Самаре на основе более ранней модели «Союз-У». Впервые «Союз-2.1б» стартовала в 2006 году с космодрома Байконур. К 2024 году провели 73 пуска ракеты этой модели, из них 2 оказались неудачными. Сегодня «Союз-2.1б» используют для вывода на орбиту военных, гражданских и коммерческих спутников.

Миссия «Артемида-2» — впервые за 53 года люди слетали к Луне! Рассказываем, что об этом известно!

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: