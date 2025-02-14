СМИ: Петербургские вузы с этого года будут учитывать средний балл аттестата при поступлении. Как и где это будет работать?

«Хочу с вами посоветоваться: правильно было бы при поступлении в вуз учитывать средний балл по аттестату, чтобы те, кто хорошо учится, расширяет свой кругозор и стремится к знаниям по всем предметам, получали дополнительные баллы? Как вы считаете?» — такой текст появился еще 26 января в Telegram-канале спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Незадолго до этого, в декабре 2024, года с похожим предложением выступил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. «Нужна некая интегральная оценка знаний выпускников школ, например, средний балл, как это было в Советском Союзе», — заявлял руководитель СПЧ.

А в феврале стало известно, что средний балл аттестата будет отдельным фактором при поступлении уже в этом году, но пока только в одном вузе — Санкт-Петербургском горном университете. Впрочем, в февральской публикации «Российской газеты» (являющейся официальным печатным органом правительства страны), говорится о том, что «скорее всего, в будущем такая история станет нормой для всех [высших учебных заведений]».