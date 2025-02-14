СМИ: Петербургские вузы с этого года будут учитывать средний балл аттестата при поступлении. Как и где это будет работать?

На протяжении нескольких последних недель в России активно обсуждается изменение принципов приема абитуриентов в университеты. Речь идет о том, чтобы при конкурсном отборе учитывать не только баллы ЕГЭ, но и среднюю оценку в школьном аттестате. За такие изменения высказались сразу несколько спикеров федерального уровня. Более того, уже с этого года нововведение апробируют в Петербурге. Рассказываем, что об этом известно, какие в этом вопросе есть подводные камни и какие вопросы есть у исследователей образования.
«Хочу с вами посоветоваться: правильно было бы при поступлении в вуз учитывать средний балл по аттестату, чтобы те, кто хорошо учится, расширяет свой кругозор и стремится к знаниям по всем предметам, получали дополнительные баллы? Как вы считаете?» — такой текст появился еще 26 января в Telegram-канале спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Незадолго до этого, в декабре 2024, года с похожим предложением выступил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. «Нужна некая интегральная оценка знаний выпускников школ, например, средний балл, как это было в Советском Союзе», — заявлял руководитель СПЧ.
А в феврале стало известно, что средний балл аттестата будет отдельным фактором при поступлении уже в этом году, но пока только в одном вузе — Санкт-Петербургском горном университете. Впрочем, в февральской публикации «Российской газеты» (являющейся официальным печатным органом правительства страны), говорится о том, что «скорее всего, в будущем такая история станет нормой для всех [высших учебных заведений]».
Как это будет работать?
Как поясняют в самом Горном университете, средняя оценка из аттестата будет переводиться в 100-балльную шкалу и добавляться к сумме, полученной абитуриентом за ЕГЭ.
«Максимум абитуриент сможет получить 100 баллов — за отличный средний балл аттестата. Но будет и минимальный порог — 60 баллов. Это средний балл аттестата — "три"», — объяснял "Российской газете" ответственный секретарь приемной комиссии Горного университета Денис Пеленев. Проще говоря, среднеарифметическая оценка в аттестате будет умножаться на 20. Таким образом:
- Средняя оценка «5» будет равна 100 баллам;
- Средняя оценка «4,5» соответствует 90 баллам;
- Средняя оценка «3,8» после перевода превратится в 76 баллов.
При этом, как пояснили редакции Собака.ru в Горном, если сейчас при равенстве финальной суммы баллов определяющей является оценка за профильный экзамен (к примеру физику или географию), то с этой приемной кампании приоритет будет отдаваться именно среднему баллу за аттестат. «Если у абитуриентов будет равное количество, к примеру по 350, мы сначала будем рассматривать баллы ЕГЭ без индивидуальных достижений, если результат снова равный, то мы сначала смотрим на средний балл, а потом — на профильный предмет», — объяснили в вузе.
Что известно о других вузах?
Пока никаких сообщений о том, что эксперимент будет распространен и на другие вузы, нет. К примеру, в Университете ИТМО редакции Собака.ru ответили, что на сегодняшний момент оценки в школьном аттестате учитываются только для медалистов в качестве одного из дополнительных достижений.
«На данный момент для приема на бакалавриат мы используем формат учета индивидуальных достижений, который позволяет медалистам получать дополнительные баллы. Средний балл диплома мы учитываем при поступлении в магистратуру, но только в ситуации ранжирования списков, когда у нескольких абитуриентов одинаковый общий балл. В остальных случаях в приоритете оценка за вступительные испытания, научные статьи и другие индивидуальные достижения», — рассказал Алексей Итин, начальник отдела организации приема Университета ИТМО.
Более того, как предположила в беседе с Собака.ru социолог и исследовательница образования Людмила Рудакова, многие вузы могут быть не готовы к внедрению отдельной оценки за аттестат. «Это колоссальные бюрократические сложности, которые лягут на плечи сотрудников приемных комиссий, — объясняет собеседница редакции. — Горный институт с его огромными ресурсами, вполне возможно, сможет найти дополнительных людей и как-то наладить эту работу. Однако получится ли сделать это у других вузов — отдельный большой вопрос».
Впрочем, собеседница редакции не исключает, что в случае если Горный университет справится с задачей, есть вероятность, что инициатива будет расширена и на другие университеты. Во всяком случае, если в руководстве российским образованием сочтут это целесообразным, пока же инициатива вызывает споры.
Что говорят сторонники инициативы?
Учет средней оценки за диплом позволит преодолеть ситуацию, когда школьники полностью сосредотачиваются на сдаче ЕГЭ по нужным им для поступления предметам. Во всяком случае, таков основной довод сторонников инициативы.
«Я много раз повторяла, что итог обучения в школе — результат, которого ребенок достигает по всем предметам, а не только по тем, которые он выбрал на ЕГЭ, — заявила в комментарии ТАСС экс-министр просвещения Ольга Васильева. — Необходим механизм, который бы учитывал все достижения выпускника, его способности и таланты в комплексе, чего пока ЕГЭ не может обеспечить в полной мере».
Павел Рвалов
Заместитель проректора по образовательной деятельности Томского политехнического университета (цитата по изданию «Мел»):
Нельзя построить успешную карьеру в высокотехнологичной компании, зная только физику или только математику, например. Этого может быть достаточно для позиции линейного сотрудника, но не для человека, управляющего процессами и сложными системами. Нужно мыслить шире и быть готовым все время учиться. Поэтому правильно закладывать со школы подобное мышление — уделять должное внимание разным предметам и не застревать в одном направлении.
Также прием, в том числе на основе оценок аттестата, может привлечь в вузы «наиболее целеустремленных абитуриентов, привыкших работать и учиться», предположил Иван Сидельников, ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ им. Н. Э. Баумана.
«Красный аттестат — не залог успеха в жизни, но однозначно показатель того, что человек готов не сдаваться и пробовать снова и снова, даже когда не получается, — такие навыки на самом деле очень важны для учебы в вузе, — приводит комментарий Сидельникова издание «Мел». — Если абитуриент с красным аттестатом окончил школу, где к ученикам предъявляются среднестатистические требования, то очевидно, что у него результаты ЕГЭ будут ниже, чем у тех, кто учился в лицее с очень высоким уровнем требований. То есть учет среднего балла при поступлении — это своего рода социальный лифт для тех, кто работает и старается».
Что настораживает ее противников?
Главный аргумент против обязательного учета среднего балла аттестата — субъективность школьных оценок. «Это деформация канала социальной мобильности, который в современных обществах должен быть максимально объективным и беспристрастным. Из имеющихся в настоящее время инструментов продвижения и одновременно отбора выпускников школ максимально отвечает этим требованиям ЕГЭ. Школьные оценки, на основании которых выводится средний балл школьного аттестата, к сожалению, отличаются субъективностью со стороны учителей. ЕГЭ обеспечивает независимую оценку знаний ученика по учебным дисциплинам. Независимость оценки достигается за счет анонимной проверки экзаменационных работ экспертами», — поясняет в комментарии для Собака.ru профессор Президентской академии в Санкт-Петербурге Альбина Бесчасная.
Альбина Бесчасная
Профессор Президентской академии в Санкт-Петербурге :
Поступление в вузы по оценкам в школьных аттестатах можно было бы принять, если бы в итоговые оценки знаний не подмешивалось отношение учителей к ученику, что в итоге перечеркивает ее объективность, разрушает доверие вчерашних школьников к социуму и создает почву для злоупотреблений на разных уровнях.
Об этом же предупреждает в разговоре с Собака.ru и исследовательница образования Людмила Рудакова. «Средний балл напрямую зависит от учителей, — напоминает она. — Возникает риск предвзятого отношения к школьникам, также не исключаю риски потенциальной мелкой коррупции в виде подарков от родителей за хорошие оценки».
Наконец, добавляет Ирина Абанкина, главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ, даже если не брать в расчет коррупцию, «средний балл аттестата сильно зависит от тех критериев оценки, которые приняты в той или другой школе». Она отмечает: сейчас средняя оценка за школьный курс учитывается при поступлении в колледжи и техникумы.
«Очень многие руководители колледжей говорят о том, что они вынуждены отдавать предпочтение ребятам из малых городов и сел, где средний балл выше, — говорит Абанкина. — Но выше он, не потому что там лучше подготовка, а потому что требования ниже. В итоге ребята из сильных городских школ, особенно в столицах, проигрывают выпускникам школ из сел и малых городов». Аналогичная ситуация, полагает эксперт, может сложиться и в вузах, если «оценка за аттестат» станет повсеместной также и в вузах страны.
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