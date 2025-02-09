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Наука и образование

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В Петербурге при конкурсном отборе в вузы начнут учитывать средний балл аттестата

С нового учебного года такую практику введут в Горном университете. Таким образом, при поступлении будут смотреть не только на результаты ЕГЭ.

Vunishka / Shutterstock.com

«То, что мы назвали интегральной оценкой знаний, полученных в школе. Поручение не то что внедрить оценку, а организовать обсуждение с профессиональным и родительским сообществами. Хочу сказать, что мы уже ведем такое обсуждение», — заявил ТАСС глава совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

Чиновник также упомянул возможное введение оценки за поведение в школе. По его словам, этот вопрос обсуждается со школьным, преподавательским и родительским сообществами, когда, как и нужно ли ставить двойку.

Помощник президента России и экс-министр культуры Владимир Мединский назвал 11-летнее общее образование «непозволительной роскошью» в сегодняшних условиях. Он предположил, что школьное обучение вскоре будет «спрессовано по времени». В Кремле назвали дискуссию на эту тему «более чем оправданной», добавив, что система образования должна адаптироваться к требованиям времени. Давно ли дети в России учатся 11 лет? Как дела обстоят в других странах? И есть ли вообще какие-то серьезные аргументы в пользу сокращения продолжительности школьного образования? Разбираемся в материале Собака.ru.
 

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