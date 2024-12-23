Главные научные герои года от Nature: от врача, обратившего внимание планеты на оспу обезьян, до исследователя лунного грунта

Сегодня эталоном точного измерения времени являются так называемые атомные часы — массивные лабораторные установки, которые могут давать погрешность всего в одну секунду на 40 млрд лет. Однако у них есть ряд недостатков: в частности, они очень чувствительны ко внешним условиям, вплоть до электромагнитных возмущений.

Вот уже больше двух десятилетий немецкий ученый Эккехард Пейк трудится над тем, чтобы предложить человечеству еще более точный, и, что важнее, портативный прибор для измерения времени — ядерные часы. Венцом этой работы стала опубликованная в сентябре 2024 года прорывная статья международного коллектива авторов, в которой описана установка, работающая на том же принципе, что и будущие ядерные часы. Кстати, среди авторов этой статьи был и российский физик Георгий Казаков, работающий в Университете Вены.

И хотя, отмечают в Nature, от первых успешных экспериментов до реального появления нового вида сверхточных часов еще далеко, принципиальная возможность создания такого устройства доказана. «Мы снова в поисках новых идей и в ожидании прогресса в экспериментах. Мне очень интересно, что же будет дальше», — цитирует Nature Пейка, которого в своем топ-10 называет «отцом времени».