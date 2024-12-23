Главные научные герои года от Nature: от врача, обратившего внимание планеты на оспу обезьян, до исследователя лунного грунта

Ежегодно один из авторитетнейших научных журналов мира Nature публикует свой топ-10 ученых уходящего года — тех, чьи исследования уже привлекли широкое внимание и за кем публике следует пристально следить в будущем. В этот раз, в список попала, в том числе, одна российская исследовательница — Анна Абалкина, она занимается разоблачением научных фальсификаций. Рассказываем о ее работе, а также о других научных героях 2024-го.
Эккехард Пейк — физик, придумавший самые точные часы в истории
Сегодня эталоном точного измерения времени являются так называемые атомные часы — массивные лабораторные установки, которые могут давать погрешность всего в одну секунду на 40 млрд лет. Однако у них есть ряд недостатков: в частности, они очень чувствительны ко внешним условиям, вплоть до электромагнитных возмущений.
Вот уже больше двух десятилетий немецкий ученый Эккехард Пейк трудится над тем, чтобы предложить человечеству еще более точный, и, что важнее, портативный прибор для измерения времени — ядерные часы. Венцом этой работы стала опубликованная в сентябре 2024 года прорывная статья международного коллектива авторов, в которой описана установка, работающая на том же принципе, что и будущие ядерные часы. Кстати, среди авторов этой статьи был и российский физик Георгий Казаков, работающий в Университете Вены.
И хотя, отмечают в Nature, от первых успешных экспериментов до реального появления нового вида сверхточных часов еще далеко, принципиальная возможность создания такого устройства доказана. «Мы снова в поисках новых идей и в ожидании прогресса в экспериментах. Мне очень интересно, что же будет дальше», — цитирует Nature Пейка, которого в своем топ-10 называет «отцом времени».
Венди Фридман — астроном в поисках ответа на вопрос, как быстро расширяется Вселенная
Современной науке хорошо известно, что Вселенная, в которой мы все живем, постоянно расширяется. Более того, ученые знают, что этот процесс ускоряется, однако до сих пор не решен вопрос насколько же быстро увеличивается его скорость. Разные измерения дают фундаментально разные результаты (кстати сказать, оценивают этот параметр, наблюдая за яркостью взрывов сверхновых звезд).
В этом году канадско-американская исследовательница Венди Фридман опубликовала работу, в которой опиралась на данные знаменитого телескопа «Джеймс Уэбб». В ней она предложила новые способы проверки, которые должны сделать выводы об ускорении расширения Вселенной более надежными. Казалось бы, один из важнейших вопросов космологии (раздела физики, изучающего историю и строение космоса) можно считать решенным… Однако, отмечают в Nature, в этом же году еще один ученый, нобелевский лауреат 2011-го года Адам Рисс, опубликовал свою статью, в которой также опирался на данные все того же телескопа «Джеймс Уэбб» и его расчеты дали другой результат.
Таким образом, спор о том как расширяется Вселенная все еще не закончен — научной общественности предстоит следить за развитием событий. Однако, полагают в Nature, работа Фридман все же приблизила науку к ответу на один из фундаментальных вопросов мироздания.
Пласид Мбала — медик, поднявший тревогу из-за вспышки оспы обезьян
В августе 2024 года весь мир стал обсуждать новую вспышку оспы обезьян — ВОЗ объявила ее «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение». Во-многом, это произошло благодаря усилиям Пласида Мбалы, эпидемиолога из Демократической республики Конго. Именно он обратил внимание на новую вспышку, которая унесла жизни сотен людей в Африке. Его научная команда проанализировала геном вируса и выявила, что это новый, потенциально более опасный штамм, а не тот, что уже был зафиксирован два года назад, во время вспышки заболевания в 2022 году.
Мбала сыграл важную роль в руководстве исследовательскими проектами, посвященными оспе обезьян, приводит Nature слова канадского вирусолога Джейсона Киндрачука. Также, отмечают в Nature, усилия Мбалы не ограничиваются борьбой с одной только оспой обезьян. Именно он сыграл «решающую роль» в борьбе с Лихорадкой Эбола и вирусом муковисцидоза на территории Деморатической республики Конго.
Реми Лам — создатель нейросети, предсказывающей погоду
В этом году стало очевидно — искусственный интеллект способен совершить революцию в деле прогнозирования погоды. Весь год крупные СМИ и научные журналы писали о новейших алгоритмах от Google, Microsoft, Nvidia и Huawei. Однако, настаивают в Nature, все это время, «ведущим алгоритмом с точки зрения точности [прогноза погоды] был проект под названием GraphCast (принцип работы которого описан в статье, опубликованной в журнале Science, — прим. Собака.ru)». Его создатель — житель Сан-Франциско Реми Лам (ранее работавший в Google DeepMind) в этом году попал в список главных научных героев года.
«Традиционные прогнозы погоды — это сложные программы, которые моделируют эволюцию атмосферы Земли на основе известной физики того, как воздух, тепло и водяной пар движутся по планете, — говорится в тексте Nature. — GraphCast — это нейронная сеть, которая имеет форму сетки, покрывающей весь земной шар. Лэм и его коллеги "обучили" ее с помощью данных, о реальных атмосферных измерениях, но не дали ей никаких явных знаний о физических законах, [лежащих в их основе]. Тем не менее, прогнозы ИИ были по многим показателям лучше обычных». Как рассчитывает Лэм, в будущем такой способ предсказания погоды позволит получать точные расчеты будущей погоды на срок, превышающий 10 дней (такая глубина считается едва ли не максимальной для сколько-нибудь надежных прогнозов, основанных на инструментах традиционной метеорологии).
Хуцзи Сюй — врач, придумавший новый способ лечения аутоиммунных заболеваний
«Первая в мире терапия с использованием донорских клеток выводит аутоиммунные заболевания в стадию ремиссии», — новость с таким заголовком в октябре 2024 года появилась на сайте журнала Nature. Она рассказывала об успешном эксперименте китайских врачей, которые ввели трем пациентам, страдавшим от крайне тяжелых форм аутоиммунных заболеваний (одна из пациенток не могда даже поднять расческу), донорские генномодифицированные T-клетки. Их было «выслеживание» и уничтожение B-клеток — типа иммунных клеток, которые могут выходить из под контроля, атакуя здоровые ткани организма при аутоиммунных заболеваниях.
Спустя две недели у всех троих участников эксперимента были отмечены серьезные улучшения, а уже через полгода их заболевания вошли в стадию ремиссии. «С тех пор команда Сюя провела подобное лечение еще двум десяткам человек с аутоиммунными заболеваниями. Теперь врач надеется, что такое лечение станет доступным для людей даже с легкими формами этих заболеваний», — заключают в Nature.
Кейтлин Харас — аспирантка, добившаяся повышения выплат молодым ученым в Канаде
В мае 2023 года академический мир Канады оказалался охвачен общенациональной забастовкой. Порядка 10000 исследователей из 46 научных учреждений отказались выходить на работу. Причиной стал тот факт, что правительство так и не смогло утвердить пункт бюджета, который касался стипендий молодым исследователям. Забастовка была частью большой кампании под названием «Поддержим нашу науку» (в оригинале — Support Our Science или SOS), стартовавшей в 2022 году. С 2023-го движение возглавляет Кейтлин Харас.
Именно она помогала организовывать забастовки в получила возможность встретиться с министром финансов страны Христей Фриланд, чтобы рассказать о необходимости индексации стипендий для аспирантов. В итоге движение смогло добиться самой масштабной индексации стипендий канадским аспирантам за последние 20 лет. «Когда я увидела эти цифры, у меня голова закружилась от волнения», — приводит слова Харас Nature, выбравший ее еще одним научным героем 2024 года.
Ли Чуньлайм — первый геолог, в руках которого оказались камни с обратной стороны Луны
В июне 2024 года китайская автоматическая миссия «Чанъэ-6» успешно вернулась на Землю. Этот полет был отмечен невиданным ранее достижением — беспилотный аппарат привез на своем борту образцы грунта с обратной стороны Луны. Практически сразу лунный грунт оказался в руках у геолога Ли Чуньлая — опытнейшего геолога, который формулировал научные задачи еще для миссии «Чанъэ-1», которую Китай запустил в 2007 году. Четыре года назад, в декабре 2020 года Ли уже держал в своих руках камни с Луны, которые на землю привез аппарат «Чанъэ-5». Однако они были собраны на ближней к Земле стороне спутника.
«[На этот раз] камни и пыль были собраны в самой глубокой части бассейна Южный полюс-Айткен, который, как предполагается, является крупнейшим и старейшим ударным кратером на Луне. Место было выбрано из-за разнообразия [доступного там] материала, который он может содержать, например, потоки лавы и фрагменты лунной коры или даже мантии под ней», — говорится в публикации Nature.
За последние месяцы привезенные образцы с темной сторны Луны образцы были распределены между научными учреждениями по всему Китаю. «В ближайшее время ожидается поток научных открытий», — отмечают в Nature.
Мухаммад Юнус — нобелевский лауреат, возглавивший целую страну
Пожалуй, экономист Мухаммад Юнус является самой спорной фигурой в списке Nature этого года. В 2006 году он получил Нобелевскую премию мира «за усилия по созданию экономического и социального развития снизу». Основанный им в 1983 году Grameen Bank давал небольшие займы без обеспечения беднейшим жителям Бангладеш. По его идее, это должно было разорвать порочный круг бедности, когда неимущие люди не могут получить доступ к средствам для начала собственного дела.
С тех пор идеи экономиста и банкира ни раз и не два подвергались критике, ведь они послужили прообразом микрокредитования. В частности, британская Guardian в 2011 году писала, что большая часть микрозаймов идут вовсе не на открытие бизнеса и выхода из неимущего состояния, а на самые необходимые нужды, денег на которые беднякам систематически не хватает. То есть вместо того, чтобы вырваться из порочного круга бедности, люди оказывались в еще более порочном кругу необеспеченных займов. Тем не менее, именно Юнус оказался во главе временного правительства, которое возглавило Бангладеш сформированное после свержения правительства Шейха Хасины летом 2024 года. Теперь, у экономиста появится возможность проверить свои идеи относительно борьбы с нищетой в масштабах целого государства.
Анна Абалкина — российская экономистка, выводящая на чистую воду научных мошенников
Сегодня Анна Абалкина работает в Берлине. Она профессионально занимается выявлением плагиата в научных работах и поиском так называемых «хищнических» научных журналов. Такие издания копируют названия уважаемых изданий, чтобы ввести авторов в заблуждение и получить деньги за публикацию.
«У нее есть значительные навыки, которые позволяют ей вскрывать сети людей [занимающихся нарушением правил научных публикаций]», — цитирует Nature британскую ученую-нейропсихолога Дороти Бишоп (она сотрудничала с Абалкиной в борьбе с одной из «фабрик» по выпуску недобросовестных статей). «Она делает очень важную работу», — добавляет Бишоп.
Как объясняет журналу сама Абалкина, ее исследования направлены не только на выявление недобросовестных публикаций. «Я хотела бы понять, где система [научного знания] дает сбой, где есть уязвимости и почему ученые покупают статьи [в "хищнических журналах"]», — приводят ее слова составители списка.
Корделия Бэр — адвокат, привлекшая правительство к ответственности за недостаточную борьбу с потеплением климата
Еще в 2015 году молодая швейцарская юристка Корделия Бэр начала работать над «революционной концепцией» судебных исков, посвященных изменению климата. Она стала изучать последствия катастрофической европейской жары 2003 года, унесшей жизни порядка 70 тысяч человек. Изучая материалы, она поняла, что, прежде всего, волна жара в тот год ударила по пожилым женщинам. «Этот факт дал повод для судебного иска против швейцарского правительства за нарушение прав пожилых женщин, поскольку оно не предприняло шагов по предотвращению изменения климата», — отмечают в Nature.
В итоге, пройдя все инстанции в национальных судах Швейцарии, Бэр, представлявшая интересы порядка 2500 тысяч женщин, обратилась в ЕСПЧ. Последний встал на сторону истцов, признав, что правительство, недостаточно заботясь о борьбе с глобальным потеплением и его последствиями, нарушает права своих граждан.
Иллюстрация для первью: Roman Samborskyi / Shutterstock
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