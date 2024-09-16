Космическая сенсация свершилась: первая частная научная миссия Polaris Dawn вернулась на Землю! Почему ее успех исторический?

Что это за миссия Polaris Dawn?

Джаред Айзекман, миллиардер, который в целом инициировал и оплатил этот полет, уже летал в космос со SpaceX. Корабль Crew Dragon в сентябре 2021 года с экипажем из 4 человек трое суток был в самостоятельном полете на орбите в миссии Inspiration4. Айзекман тогда тоже оплатил его, собрав экипаж на конкурсной основе. Увлеченный с детства авиацией и космонавтикой, он решил не останавливаться на одном полете в космос.

В феврале 2022 года миллиардер анонсировал программу «Полярис» (Polaris), состоящую из трех отдельных космических миссий увеличивающейся сложности: две на кораблях Crew Dragon, а третья уже на [разрабатываемой сейчас сверхтяжелой ракете SpaceX] Starship. Первая миссия, получившая название Polaris Dawn стартовала 10 сентября и успешно завершила полет 15-го числа.