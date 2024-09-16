Космическая сенсация свершилась: первая частная научная миссия Polaris Dawn вернулась на Землю! Почему ее успех исторический?

В воскресенье, 15 сентября, на Землю вернулись члены первой частной исследовательской космической миссии Polaris Dawn. Ее организовали совместно миллиардер Джаред Айзекман и компания Илона Маска SpaceX. Этот полет стал настоящей сенсацией в мире освоения околоземной орбиты, установив сразу несколько исторических достижений. Кроме того, это еще один шаг на пути к освоению Луны и Марса. В беседе с редакцией Собака.ru популяризатор космонавтики Александр Хохлов объясняет, почему эта экспедиция — важнейшее событие не только для SpaceX.
Что это за миссия Polaris Dawn?
Джаред Айзекман, миллиардер, который в целом инициировал и оплатил этот полет, уже летал в космос со SpaceX. Корабль Crew Dragon в сентябре 2021 года с экипажем из 4 человек трое суток был в самостоятельном полете на орбите в миссии Inspiration4. Айзекман тогда тоже оплатил его, собрав экипаж на конкурсной основе. Увлеченный с детства авиацией и космонавтикой, он решил не останавливаться на одном полете в космос.
В феврале 2022 года миллиардер анонсировал программу «Полярис» (Polaris), состоящую из трех отдельных космических миссий увеличивающейся сложности: две на кораблях Crew Dragon, а третья уже на [разрабатываемой сейчас сверхтяжелой ракете SpaceX] Starship. Первая миссия, получившая название Polaris Dawn стартовала 10 сентября и успешно завершила полет 15-го числа.
В чем ее отличия от уже не раз проводившихся коммерческих запусков с космическими туристами?
Джаред Айзекман амбициозный человек, для него важно ставить новые цели и побивать рекорды. Поэтому как минимум этот полет отличался от других полетов частных астронавтов дальностью и выходом в открытый космос. И в целом это уже не туристический полет, а частная космическая исследовательская миссия, организованная Джаредом Айзекманом и компанией SpaceX, поэтому в экипаже его коллега Скотт Потит и два специалиста SpaceX — Сара Гиллис и Анна Менон.
В полете экипаж выполнил 38 научных медицинских экспериментов. Также космонавты испытали терминал лазерной связи со спутниками группировки «Старлинк» (до этого на кораблях Crew Dragon лазерная связь не использовалась). Наконец, были проверены в деле новые скафандры SpaceX.
Пишут, что это самая высотная экспедиция, не считая тех, что отправлялись к Луне. Это правда?
Да, до этого уже много лет космонавты и астронавты, и в том числе космические туристы, летали на Международную космическую станцию. Китайские астронавты — в основном на свои станции серии «Тяньгун», высота этих околоземных станций около 400 км.
Даже в свой первый автономный полет Айзекман полетел выше почти на 500 км. Теперь же апогей орбиты миссии Polaris Dawn на протяжении нескольких витков был 1400 км, так далеко от Земли люди не были с 1972 года (после возвращения экипажа «Аполлона-17»). Потом корабль снизил верхнюю точку орбиты примерно до 750 км, где и проходил выход в открытый космос, который показывали в прямом эфире благодаря «Старлинкам».
В чем еще уникальность Polaris Dawn?
Первый выход частного астронавта поставил Джареда Айзекмана в один ряд с [профессиональными космонавтами, выходившими в открытый космос]: Алексеем Леоновым, Эдвардом Уайтом и Чжаем Чжиганом. При этом практическая польза от этого рекорда тоже есть — у самого Айзекмана есть идея, что корабли Crew Dragon можно использовать для обслуживания космических аппаратов, например телескопа «Хаббл» (как это было с «Шаттлами», когда астронавты выходили в открытый космос и проводили ремонт и дооснащение).
Плюс надо понимать, что новые скафандры, в которых были как вышедшие наружу Джаред Айзекман и Сара Гиллис, так и сидевшие внутри Скотт Потит и Анна Менон (у корабля не было шлюзовой камеры, поэтому на время внекорабельной деятельности он полностью разгерметизировался), лишь промежуточная модель. Усовершенствование и создание более тяжелых и автономных скафандров впереди.
Почему все это имеет значение не только для SpaceX и конкретных космонавтов?
Ряд комментаторов в России попробовали принизить результаты миссии Polaris Dawn, [заявляя], что выход короткий и астронавты недостаточно опытные, но это больше похоже на басню Ивана Андреевича Крылова «Слон и Моська».
Но нельзя сравнивать напрямую разные подходы — то, что делают государственные космические агентства на МКС, и проекты Маска и Айзекмана.
Компания SpaceX идет малыми, но верными шагами: вспомните, как критиковались первые прыжковые испытания прототипов многоразовых ракет, потом появилась частично многоразовая ракета-носитель Falcon 9 и компания SpaceX теперь выполняет больше космических запусков, чем любая страна в мире. Миссия Polaris Dawn показала нам, что одна частная компания за 20 лет может самостоятельно создать все основные элементы пилотируемой программы: ракеты, стартовые столы, пилотируемые корабли, систему глобальной связи, скафандры разных типов.
Главная цель SpaceX — Марс, об этом не раз говорилось. Как Polaris Dawn приближает эту цель?
Важно понимать, что Polaris Dawn лишь первая миссия из трех, а дальше у Айзекмана могут появиться и другие идеи, но не у него одного, есть другие миллиардеры, которые готовы оплачивать свои полеты в космос, тем самым давая SpaceX и финансирование, и новый опыт. Например, уже на эту зиму планируется автономный полет экипажа еще одной частной экспедиции — Fram2.
Четыре непрофессиональных астронавта совершат первую в истории орбитальную экспедицию людей над полюсами Земли. Организатор и командир миссии китайский предприниматель, ученый, полярный исследователь и режиссер Чун Ван. В его экипаж входят норвежка Яннике Миккельсен (командир корабля), австралиец Эрик Филлипс (пилот), и немка Рабеа Рогге (специалист миссии). В течение примерно пяти дней они будут наблюдать за полярными регионами на высоте 425–450 км и проводить медико-биологические эксперименты по изучению влияния космического полета на организм, включая получение первых рентгеновских снимков человека в космосе.
Александр Хохлов
Руководитель отдела проектов малых космических аппаратов в компании «Геоскан», член Санкт-Петербургской организации Федерации космонавтики РФ, популяризатор космонавтики:
Возвращаясь к Polaris Dawn, главное — это испытания скафандров. Потом SpaceX продолжит их развитие, вплоть до создания скафандров для работы на поверхности других планет — Луны и Марса. И в этом пути первый опыт, полученный в миссии Polaris Dawn, стал основой.
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