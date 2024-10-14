Нобелевскую премию по экономике в этом году дали за ответ на вопрос, «почему одни страны богатые, а другие бедные». И почему же?

Что именно сделали Асемоглу, Джонсон и Робинсон?

Юлия Вымятнина: Нобелиаты этого года своими исследовали, как выглядит ответ на вопрос «почему одни страны богатые, а другие – бедные?». Самая известная книга с таким названием как раз написана Аджемоглу и Робинсоном. Важную роль в объяснении того, почему бедным странам так сложно догнать богатые, играют институты – «правила игры», по которым строятся взаимоотношения в обществе.

Чтобы более надежно выявить влияние институтов, Аджемоглу, Джонсон и Робинсон изучили взаимосвязь колонизации (и приносимых, начиная с 16-го века, колонизаторами политических и экономических институтов) с уровнем развития, который наблюдается у стран в настоящее время. Важную роль в их анализы играла смертность колонистов – чем она была выше, тем меньше было желания колонизировать соответствующую область, тем хуже оказывалось качество институтов, которые в итоге приживались в данном месте.

Там, где колонисты «лучше приживались» развивались инклюзивные институты, способствующие соблюдению закона и экономическому развитию. Там, где колонистам жилось не очень хорошо, развивались экстрактивные институты, способствовавшие эксплуатации местных ресурсов и/или местного населения, без заботы о будущем процветании таких мест.