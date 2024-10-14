Нобелевскую премию по экономике в этом году дали за ответ на вопрос, «почему одни страны богатые, а другие бедные». И почему же?

Стали известны обладатели последней Нобелевской премии 2024 года. В понедельник, 14 октября, объявлены лауреаты по экономике. Ими стали американцы Дэрон Асемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон. За что именно они получили награду? И как их исследования помогают понять глобальные проблемы мира. Рассказывает профессор Факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге Юлия Вымятнина.
За что в этом году дали нобелевскую премию по экономике?
Юлия Вымятнина: Нобелевскую премию по экономике (на самом деле она называется Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля) дали в этом году «за исследования того, как формируются институты и как они влияют на благосостояние». Премию присудили трем экономистам: Дарону Аджемоглу (MIT), Саймону Джонсону (MIT) и Джеймсу Робинсону (University of Chicago).
Что именно сделали Асемоглу, Джонсон и Робинсон?
Юлия Вымятнина: Нобелиаты этого года своими исследовали, как выглядит ответ на вопрос «почему одни страны богатые, а другие – бедные?». Самая известная книга с таким названием как раз написана Аджемоглу и Робинсоном. Важную роль в объяснении того, почему бедным странам так сложно догнать богатые, играют институты – «правила игры», по которым строятся взаимоотношения в обществе.
Чтобы более надежно выявить влияние институтов, Аджемоглу, Джонсон и Робинсон изучили взаимосвязь колонизации (и приносимых, начиная с 16-го века, колонизаторами политических и экономических институтов) с уровнем развития, который наблюдается у стран в настоящее время. Важную роль в их анализы играла смертность колонистов – чем она была выше, тем меньше было желания колонизировать соответствующую область, тем хуже оказывалось качество институтов, которые в итоге приживались в данном месте.
Там, где колонисты «лучше приживались» развивались инклюзивные институты, способствующие соблюдению закона и экономическому развитию. Там, где колонистам жилось не очень хорошо, развивались экстрактивные институты, способствовавшие эксплуатации местных ресурсов и/или местного населения, без заботы о будущем процветании таких мест.
Англоязычное издание книги Дарона Аджемоглу и Джеймса Робинсона «Почему одни страны богатые, а другие бедные» (оригинальное название: Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty).
Почему это важно?
Юлия Вымятнина: Это важно, потому что для успешного развития страны важно понимать, что ей мешает – отсутствие достаточного уровня человеческого капитала или коррупция и краткосрочная ориентация при принятии решений. Исследования того, какие бывают институты, и как они связаны с экономическим развитием, позволяют сформулировать рекомендации по изменению институтов.
Хорошая новость из исследований нобелиатов по экономике этого года – плохие институты сами по себе не приговор. Их можно изменить, но при этом важно помнить, что изменение институтов занимает время. Основным толчком к изменению институтов становится недовольство широкими народным массами существующим распределением ресурсов. Сама массовость протестов может привести элиты к необходимости не просто обещать улучшение жизни и экономические реформы, но и проводить их (альтернативой является потеря власти). Последняя часть – выполнять свои обещания – становится важной частью формирования новых институтов, когда правящие элиты считаются с мнением народа.
Правда, история может на этом не закончиться и институты могут колебаться от экстрактивных к инклюзивным и обратно.
Какие практические результаты (рекомендации) последовали за их исследованиями?
Юлия Вымятнина: Основной практический результат – понимание того, как происходит смена институтов и того, какие условия должны для этого сложиться. Однозначно готового «рецепта» по переходу к другому типу институтов нет, и, как показывает практика, попытка насаждать более инклюзивные институты не должна приходить извне, а зарождаться внутри страны. Иначе первоначальный внешний импульс к изменениям быстро угаснет без внутренней поддержки.
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