В Рособрнадзоре предложили учитывать результаты ОГЭ при поступлении в 10 класс

По словам руководителя Рособрнадзора Игоря Круглинского результаты ОГЭ необходимо учитывать при поступлении учеников в 10-й класс или колледжи, к такому решению пришли участники. Всероссийского общественного обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации. Об этом пишет РБК.

Соответствующие предложения ведомство собирается сформулировать, доработать, согласовать с экспертами и региональными властями и передать законодателям. Также ведомство сформирует «дорожную карту» по совершенствованию государственной итоговой аттестации до 2030 года.

Ранее мы рассказывали о том, что в ЕГЭ по русскому языку запретили использовать примеры из комиксов, аниме и видеоигр. А в эссе экзамена по литературе учащимся больше нельзя использовать строчки из рэп-треков и фанфики. Имеет ли такое ограничение смысл? Зачем оно вводится? И, может, правда ученикам следует учиться выражать свои мысли, используя примеры из Пушкина и Достоевского? Об этом по просьбе Собака.ru рассуждают основатель классической гимназии Лев Лурье, литературовед Михаил Павловец и писатель Антон Секисов.