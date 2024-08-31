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Наука и образование

В Рособрнадзоре предложили учитывать результаты ОГЭ при поступлении в 10 класс

Таким образом, в ведомстве хотят придать значимость экзамена для выпускников 9-х классов. При этом для реализации этих изменений нужны поправки в законодательстве.

VPales / Shutterstock.com

По словам руководителя Рособрнадзора Игоря Круглинского результаты ОГЭ необходимо учитывать при поступлении учеников в 10-й класс или колледжи, к такому решению пришли участники. Всероссийского общественного обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации. Об этом пишет РБК.

Соответствующие предложения ведомство собирается сформулировать, доработать, согласовать с экспертами и региональными властями и передать законодателям. Также ведомство сформирует «дорожную карту» по совершенствованию государственной итоговой аттестации до 2030 года.

Ранее мы рассказывали о том, что в ЕГЭ по русскому языку запретили использовать примеры из комиксов, аниме и видеоигр. А в эссе экзамена по литературе учащимся больше нельзя использовать строчки из рэп-треков и фанфики. Имеет ли такое ограничение смысл? Зачем оно вводится? И, может, правда ученикам следует учиться выражать свои мысли, используя примеры из Пушкина и Достоевского? Об этом по просьбе Собака.ru рассуждают основатель классической гимназии Лев Лурье, литературовед Михаил Павловец и писатель Антон Секисов.

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