В ЕГЭ по русскому языку запретили использовать примеры из комиксов, аниме и видеоигр

Еще под запрет попали высказывания против законодательства России, пропаганды фашизма, антигосударственных и нетрадиционных идей, а также употребление иностранных слов при наличии их аналогов в русском. Теперь учителя могут не проверять сочинения, если они меньше 99 слов. Такие данные следуют из демонстрационных вариантов ЕГЭ 2025 года.

Изменился и список рекомендованной литературы: из него убрали произведения советских писателей-диссидентов Варлама Шаламова, Василия Аксёнова и Георгия Владимова, из современных авторов в перечне нет Евгения Гришковца, Ксении Драгунской, Владимира Маканина и Виктора Пелевина, поэтов Тимура Кибирова, Дмитрия Пригова и Ольги Седаковой. Также из кодификатора пропали антиутопия «1984» Джорджа Оруэлла, книги Олдоса Хаксли и Франца Кафки.

Родители и СМИ уже не первый год пишут, что даже выпускники, получившие близкий к максимальному результат ЕГЭ, не всегда попадают в вуз своей мечты. Почему так происходит? Можно ли как-то изменить ситуацию? И нужно ли это делать? На вопросы редакции «Собака.ru» отвечают эксперты в области высшего образования.