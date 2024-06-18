Дайверы нашли на дне Ладоги древний пиратский корабль из Финляндии

Как сообщили в центре научных исследований 1xpedition, Ладожское озеро знаменито своими переменчивыми глубинами и скрытыми подводными препятствиями. В архивах известно о многих кораблекрушения в этой локации. Члены экспедиции через многолучевой эхолот нашли судно. Первый осмотр делали через подводный аппарат, а затем к кораблю погрузились дайверы.

Исследователи обнаружили, что судно значительно разрушено, на одном из бортов снесена ударной волной рубка, на палубе лежали нактоуз, телеграф и штурвал.

«Проплыв в трюм, я увидел керамическую чашку, приподнял столешницу, там оказалось еще несколько. Взял в руки одну из них, чтобы рассмотреть. Обычные керамические изделия, вероятно, выполнены на гончарном круге, на дне слой ила. Я попытался промыть чашку, качнул ее и увидел на дне камешки нежно белого цвета с перламутровым блеском, размером с горох, только не круглые, а продолговатые, овальные даже. Наверное, это жемчужины, точно скажут уже специалисты», — рассказал дайвер центра научных исследований 1xpedition Олег Шабуня.

С двух сторон судна нашли символ «Левиафан». «Это навело нас на мысль, что, возможно, это и пиратское судно. Зачем пассажирским или торговым судам иметь на своих бортах изображения монстра, ассоциирующегося со смертью?» — предположил координатор центра Сергей Куликов.

Дайверы подняли с судна корабельную рынду, несколько керамических сосудов, фарфоровый умывальник, элементы судового декора, телеграф и кирпичи от камина с надписью Hoganas. Такой редкий огнеупорной силикатный кирпич производили на юге Швеции в деревне Hoganas провинции Скане недалеко от Хельсинборга.

Все находки и фотографии с видео драйверы передадут в центр подводного наследия ИА РАН для дальнейшего изучения.