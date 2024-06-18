Дайверы нашли на дне Ладоги древний пиратский корабль из Финляндии

Затонувшее судно «Левиафан» нашли на глубине 34 метра. Его сделали в Финляндии в конце XIX в начале XX века. Помимо обломков корабля, со дна подняли корабельную рынду, фарфоровый умывальник, телеграф и огнеупорные шведские кирпичи с надписью Hoganas. Что послужило гибели судна, пока не понятно, но драйверы предположили, что его потопил внутренний взрыв: на корабле обнаружили значительные разрушения.
Как сообщили в центре научных исследований 1xpedition, Ладожское озеро знаменито своими переменчивыми глубинами и скрытыми подводными препятствиями. В архивах известно о многих кораблекрушения в этой локации. Члены экспедиции через многолучевой эхолот нашли судно. Первый осмотр делали через подводный аппарат, а затем к кораблю погрузились дайверы.
Исследователи обнаружили, что судно значительно разрушено, на одном из бортов снесена ударной волной рубка, на палубе лежали нактоуз, телеграф и штурвал.
«Проплыв в трюм, я увидел керамическую чашку, приподнял столешницу, там оказалось еще несколько. Взял в руки одну из них, чтобы рассмотреть. Обычные керамические изделия, вероятно, выполнены на гончарном круге, на дне слой ила. Я попытался промыть чашку, качнул ее и увидел на дне камешки нежно белого цвета с перламутровым блеском, размером с горох, только не круглые, а продолговатые, овальные даже. Наверное, это жемчужины, точно скажут уже специалисты», — рассказал дайвер центра научных исследований 1xpedition Олег Шабуня.
С двух сторон судна нашли символ «Левиафан». «Это навело нас на мысль, что, возможно, это и пиратское судно. Зачем пассажирским или торговым судам иметь на своих бортах изображения монстра, ассоциирующегося со смертью?» — предположил координатор центра Сергей Куликов.
Дайверы подняли с судна корабельную рынду, несколько керамических сосудов, фарфоровый умывальник, элементы судового декора, телеграф и кирпичи от камина с надписью Hoganas. Такой редкий огнеупорной силикатный кирпич производили на юге Швеции в деревне Hoganas провинции Скане недалеко от Хельсинборга.
Все находки и фотографии с видео драйверы передадут в центр подводного наследия ИА РАН для дальнейшего изучения.
Комментарии (0)