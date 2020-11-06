Какие тайны хранит Финский залив?

У каждой находки свой сюжет. Иногда открытию предшествует изучение документов в архивах, а потом специалисты отправляются туда, где по предположениям должно находиться затонувшее судно. Нередко по пути они встречают еще несколько кораблей, о которых прежде ничего не знали. Необыкновенные истории происходят и во время обследования дна для хозяйственных нужд. Это нередко случается, например, при подготовке к прокладке трубопровода трасс Газпрома. Оказалось, что Nord Stream совпадает с традиционным историческим маршрутом, по которому корабли ходили много веков. На дне между островами Гогландом и Сескаром уже найдено 17 (!) кораблей. Два из них ученые исследовали по заданию Газпрома. Один оказался русским галиотом времен Северной войны с уникальным военным снаряжением. Другой – редкий для наших широт торговый английский кеч, заполненный товарами: одеждой, тканями и особенно посудой тонкой английской работы, поэтому в ЦПИ его ласково называют «Посудником». Сейчас идет этап консервации.

Таких необычных историй в арсенале Центра подводных исследований не одна, и не две.