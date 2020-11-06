Какие тайны хранит Финский залив?

Сокровища затонувших кораблей и тайны морских глубин всегда манили романтиков и вдохновляли ученых. Открытия наших подводных археологов, сделанные в последние годы, поражают воображение. Мы побывали в святая святых Центра подводных исследований Русского географического общества и поговорили с сотрудниками центра о самых ярких экспедициях, интересных находках и масштабных планах.
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Научный консультант Андрей Лукошков и пилот ОПА, водолаз-исследователь, исполнительный директор ЦПИ Сергей Фокин
Центр подводных исследований недавно отметил первую круглую дату. Он был учрежден Русским географическим обществом в 2014 году. Деятельность Центра многообразна: в первую очередь это, конечно, экспедиции, изучающие затонувшие корабли и чудеса природы, но не только. В Центре разрабатывают обитаемый подводный аппарат, воспитывают юных исследователей и готовят интереснейшие выставки. С недавних пор ЦПИ работает при поддержке ПАО «Газпром», и это открывает перед исследователями новые возможности.
Как работают подводные археологи
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Андрей Лукошков, научный консультат Центра подводных исследований Русского географического общества
Интересно, что специальности «подводный археолог» в нашей стране официально не существует, по ней не готовит ни один вуз. Все, кто работает сегодня в ЦПИ, получили в институтах другие профессии. Например, научный консультант Андрей Васильевич Лукошков – смотрите его видеоинтервью ниже – горный инженер по подводной геологоразведке. Вместе с ним поиском и изучением затонувших кораблей занимаются профи самых разных специальностей, которых когда-то увлекло и не отпустило море. Ведь работа эта по-настоящему захватывающая, а поле деятельности – масштабное.
Финский залив в этом смысле – главный театр исследований подводных археологов: здесь проходил древнейший торговый путь, соединявший Европу и Восток.
У каждой находки свой сюжет. Иногда открытию предшествует изучение документов в архивах, а потом специалисты отправляются туда, где по предположениям должно находиться затонувшее судно. Нередко по пути они встречают еще несколько кораблей, о которых прежде ничего не знали. Необыкновенные истории происходят и во время обследования дна для хозяйственных нужд. Это нередко случается, например, при подготовке к прокладке трубопровода трасс Газпрома. Оказалось, что Nord Stream совпадает с традиционным историческим маршрутом, по которому корабли ходили много веков. На дне между островами Гогландом и Сескаром уже найдено 17 (!) кораблей. Два из них ученые исследовали по заданию Газпрома. Один оказался русским галиотом времен Северной войны с уникальным военным снаряжением. Другой – редкий для наших широт торговый английский кеч, заполненный товарами: одеждой, тканями и особенно посудой тонкой английской работы, поэтому в ЦПИ его ласково называют «Посудником». Сейчас идет этап консервации.
Таких необычных историй в арсенале Центра подводных исследований не одна, и не две.
Детектив с музейным финалом
Одна из самых ярких историй связана с немецким кораблем «Архангел Рафаил», затонувшим в 1724 году недалеко от Березовых островов в Финском заливе.
Сюжет совершенно детективный, да и начался он с судебного дела: специалистов заинтересовали документы, найденные в Российском государственном архиве Военно-морского флота.
По ним выходило, что в петровские времена в водах Финского залива льдами было раздавлено судно с названием то ли «Архангел Гавриил», то ли «Архангел Рафаил». Удалось установить предполагаемый район его гибели, и в ходе поисковой операции действительно нашли останки деревянного судна.
Корабль пришел 27-го сентября 1724 года в Петербург и покинул город 14-го октября, имея на борту 90 тюков кожи и 20 бочек сала, а спустя полтора месяца, в начале декабря, брошенный и разбитый, он был найден в районе пролива Бьёркезунд. Местные крестьяне за это время вытащили с него в четыре раза больше тюков кожи, чем значилось в документах. Появился хозяин судна и начал требовать, чтобы ему вернули ценности. Но тут возникло дело о контрабанде. Эта тяжба и стала документальной основой для исследований.
Раскопки объекта начались в 2014 году и ведутся уже седьмой сезон. Среди находок множество предметов быта XVIII века, посуда (и даже еда, которую готовили на судовом камбузе), инструменты, одежда. Балтийская вода все бережно сохранила, а реставраторы привели в порядок. И теперь модный кафтан петровской эпохи, найденный на «Архангеле Рафаиле», выставляется в Эрмитаже. Из открытий последней экспедиции – лютеранский Псалтырь в кожаном переплете, пролежавший под водой 295 лет и потребовавший спустя три века минимальной реставрации – аналогов в мире не встретишь.
Артефакты с «Архангела Рафаила» демонстрировались на выставке «Контрабанда. Три века под водой» в Москве и Петербурге. Мечта вывезти экспозицию в Гамбург и показать в Международном морском музее предметы, которые триста лет назад не добрались до места назначения, должна осуществиться при поддержке ПАО «Газпром» в обозримом будущем.
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В процессе реставрации удалось в сохранить все 94 декоративные пуговицы кафтана, сделанные из дерева и оплетенные шерстяной нитью
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Башмак. Кожа. Европа, 1-я четверть XVIII в
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Шляпа. Фетр, шелк, Европа, конец XVII – начало XVIII в.
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Миска. Олово с добавлением свинца. Европа, конец XVII в.
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Ложка. Олово с добавлением свинца. Европа, конец XVII в.
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Ящик для хранения и переноски предметов, служивших для ухода за оружием. Дерево, кожа, металл. Европа, 1677
Исследование – дело техники
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Сергей Фокин, водолаз-исследователь, пилот обитаемого подводного аппарата, исполнительный директор Центра подводных исследований Русского Географического общества
«В хозяйстве Центра подводных исследований два аппарата. Один у нас ласково называется «Помидорка», второй – «Апельсинка», – рассказывает Сергей Фокин, руководитель ЦПИ, водолаз-исследователь и пилот управляемого подводного аппарата. – Первый используется для обучения, а второй – серьезный рабочий агрегат. Им можно маневрировать вблизи объектов в придонном пространстве, есть возможность навесить дополнительное оборудование: камеру, манипулятор. Плюс мы немного доработали систему освещения. Он может, как мы говорим, «работать люстрой», это значит, что мы становимся рядом с объектом и его буквально весь высвечиваем. Несмотря на балтийскую муть (там видимость меньше метра), когда вот эта штука приезжает, включает всю свою иллюминацию, водолазы работают, как днем, – без фонарей».
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Эти два аппарата Сергей Фокин и его коллеги ласково называют «Помидорка» и «Апельсинка»
Один из проектов ЦПИ – создание отечественной модели высокотехнологичного обитаемого подводного аппарата для исследовательской и хозяйственной деятельности по заказу ПАО «Газпром». Завершен этап эскизного проектирования и начато техническое проектирование.
Головной исполнитель научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, обеспечивающий общее руководство проектом НИЦ «Курчатовский институт» (здесь разрабатываются функциональные математические модели ОПА и его систем, электротехническое и энергетическое оборудование, системы автоматики и управления. Главный конструктор проекта – СПМБМ «Малахит». Проект создается в сотрудничестве с экспертами различных ведомств, а также специалистами Российского морского регистра судоходства.
Возможности нового аппарата позволят проводить эффективные исследовательские и хозяйственные работы на глубине. Центр подводных исследований Русского географического общества постоянно использует сходные зарубежные аппараты в своих научных изысканиях и здесь накоплен огромный практический опыт эксплуатации мини-субмарин – а, значит, хорошо известны сильные и слабые стороны каждой машины. Новый аппарат объединит в себе лучшие существующие технические и технологические решения. А для того, чтобы он полностью отвечал заданным параметрам, некоторые узлы придется разрабатывать с нуля.
Для нашей страны этот проект является уникальным, ведь сегодня в России разработкой сверхмалых подводных аппаратов никто не занимается. Но уже растут будущие исследователи и проектировщики, которые будут решать эти и многие другие сложные задачи.
Как получить профессию будущего
Приобщить детей к исследованиям морских глубин, подготовить профессионалов в новых областях – тоже забота ЦПИ, который давно ведет педагогическую работу. Уже несколько лет существует программа «Океанавтика», которую с нынешнего года поддерживает ПАО «Газпром».
«Океанавтика» разработана совместно со Всероссийским детским центром «Орленок» для ребят в возрасте от 13 до 16 лет. Чтобы стать юным археологом-подводником, нужно принять участие в конкурсе: пройти онлайн-отбор и предоставить портфолио со своими достижениями.
Во время смены в лагере подводники рассказывают будущим исследователям о методах и способах проведения глубоководных работ, ребята совершают настоящие погружения, постигают азы подводной медицины, учатся консервировать и реставрировать артефакты. Существует пять направлений. Акванавты – будущие водолазы – по окончании смены получают дайверский сертификат международного образца. Спасатели специализируются на подводной медицине. Гидронавты тренируются в пилотировании обитаемых и телеуправляемых подводных аппаратов. Хранители изучают музейное дело. Изобретатели осваивают подводную робототехнику.
Многие ребята после окончания смены продолжают участвовать в исследованиях ЦПИ, ездят в настоящие экспедиции вместе со своими наставниками.
Будем надеяться, что со временем в списке специальностей в наших вузах появится и «подводная археология». Тайн, которые хранит море, хватит на много поколений исследователей.
Интервью: Игорь Топорков.
Фото: Александр Огурцов, архивы пресс-службы ЦПИ РГО.
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