В России разрешат пересдавать ЕГЭ. Как это будет устроено? Насколько повлияет на результаты экзамена?

С этого года школьникам в России разрешат пересдавать единый госэкзамен если их не устроит результат теста. Это станет одним из главных нововведений в истории ЕГЭ. Как оно будет реализовано? И какие есть подводные камни? Рассказываем, что известно к этому моменту.
Что произошло?
29 февраля в своем предвыборном послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил изменить формат проведения ЕГЭ, разрешив школьникам пересдавать один экзамен.
«Механизм ЕГЭ должен совершенствоваться, — заявил тогда Путин. — Что я предлагаю на этом этапе? Предлагаю сделать еще один шаг в этом направлении — дать выпускникам, что называется, второй шанс, а именно: по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов и сделать это до конца приемной кампании в вузы».
Дальнейших подробностей относительно правил пересдачи и ограничений тогда названо не было.
Как было раньше?
Строго говоря, возможность пересдачи ЕГЭ была и раньше, но только в ограниченных случаях. На пересдачу могут претендовать те выпускники, которые не смогли набрать минимальный балл для получения аттестата по одному из двух обязательных предметов: русскому языку и математике. По общему правилу вторая попытка для предметов по выбору не предусматривалась — их можно было повторно сдать только после приемной кампании в вузы.
Также пересдача в резервные дни (что позволяло успеть подать документы в вуз) допускалась:
- если школьник отсутствовал на экзамене по уважительной причине;
- если ему стало плохо прямо во время проведения ЕГЭ;
- в случае возникновения ЧП накануне или во время экзамена;
- в случае если организаторами ЕГЭ в конкретной школе были допущены нарушения;
- если даты экзаменов, которые предварительно выбрал школьник, неожиданно совпали.
Идея расширить возможности для пересдачи экзамена просто из-за не устроившего школьника результата возникла не в 2024 году. Еще в 2022-м партия «Новые люди» внесла в Думу соответствующий законопроект. По мнению законодателей, в нынешнем виде единый госэкзамен создает «слишком большую нагрузку на детей, которые испытывают стресс». Однако тогда, писал «КоммерсантЪ», Рособрнадзор счел предложение избыточным. Впрочем, в этот раз ведомство пообещало подготовить изменения в порядок проведения экзамена всего за два месяца, так что вторую попытку получат уже выпускники этого года.
Что изменится сейчас?
Как сообщили представители Рособрнадзора газете «КоммерсантЪ», второй шанс для тех, кого просто не устроила оценка, будет предусмотрен только по одному экзамену. При этом в ведомстве подчеркнули, что если школьник решится на пересдачу, его первый результат будет аннулирован в любом случае, даже если окажется выше нового.
Еще одно важное уточнение касается экзаменов по иностранным языкам, которые предполагают устную и письменную части, — их придется пересдавать целиком.
Впрочем, ряд деталей пока остается под вопросом. Так, представители Министерства науки и образования Алтайского края сообщили местным СМИ, что, вероятно, еще раз сдать можно будет только предмет по выбору, хотя окончательной информации по этому поводу из Москвы еще нет.
Также неизвестно, можно ли будет пересдать сразу два экзамена — один по старым правилам (по уважительной причине или из-за слишком низкой оценки для получения результата) и один по новым.
Каков будет порядок пересдачи?
Как рассказала ТАСС депутат и глава комитета по просвещению Госдумы Ольга Казакова, по новым правилам порядок пересдачи будет следующим:
- подача заявления (парламентарий не уточнила, в какую именно инстанцию);
- аннулирование предыдущего результата;
- повторная сдача экзамена в резервный день.
При этом, как отметили в беседе с тем же информагентством представители Рособрнадзора, те школьники, которые в этом году сдают экзамен досрочно, пересдать его до конца приемной кампании не смогут. «В досрочный период пересдача не будет предусмотрена. Для этого мы должны внести изменения в ряд нормативно-правовых актов, в основной период уже сделаем», — пояснили в ведомстве.
Как оценивают инициативу эксперты?
Руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артем Мушта в комментарии изданию «Известия» очень положительно оценил идею пересдачи ЕГЭ, если школьника не устраивает результат.
«Если эта инициатива будет касаться не только тех случаев, когда одиннадцатикласснику не удалось пройти пороговое значение баллов на экзамене, а еще и тех, когда выпускник просто желает пересдать экзамен с целью набрать большее количество баллов, то это может существенно повысить шансы пересдающих на поступление на нужную им специальность. Важно заметить, что наиболее сложным экзаменом для школьников является математика, поэтому это предложение особенно актуально для этого предмета», — сказал Мушта.
Как пояснил в комментарии для «Собака.ru» социолог образования Михаил Соколов, институт пересдачи финальных школьных экзаменов существует во многих странах. «Вероятно, во всех странах сейчас студенты имеют возможность пересдать экзамены, от которых зависит поступление в университет. Основные различия касаются того, можно ли их пересдать сразу или только через год. SAT в США можно сдавать сколько угодно раз и с какой угодно периодичностью (правда, каждая попытка обойдется в 60 долларов). A-levels в Великобритании получится сдать только на следующий год».
Ирина Абанкина
Главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ:
Для кого сегодня это может быть актуально в России? Для тех ребят, которые получили оценки ниже порога, установленного вузами для подачи документов. У нас же очень большие зазоры [в системе оценивания]. Грубо говоря, от 30 до 55 баллов ваша оценка считается положительной, вы можете получить свой аттестат, но в очень многие университеты такие результаты просто не примут даже на этапе подачи документов. Поэтому те, кто получил такие баллы, могут попытаться рискнуть.
Еще, я думаю, могут решиться те, кто уверен в своих силах, своих знаниях, но на экзамене они столкнулись с непредвиденной ситуацией: заболели, переволновались, неудачный вариант попался — такой случайный фактор.
Впрочем, Соколов полагает, большинство школьников вряд ли смогут улучшить свой результат в ходе пересдачи. «Большой может быть разница между первым и вторым прохождением теста только для тех, кто никогда ничего похожего на ЕГЭ не проходил, — тогда во второй раз они могут рассчитывать сдать его значительно лучше, чем в первый, просто за счет приобретенного в первый раз опыта. Но, учитывая степень натаскивания большинства школьников в старших классах, вряд ли в России есть много школьников, не имеющих никакого опыта с подобными тестами», — заключает он.
По словам Ирины Абанкиной из НИУ ВШЭ, пока финальные очертания новой системы ЕГЭ еще до конца не ясны. Однако, по ее мнению, более справедливым был бы не предложенный формат с одной пересдачей, а формат, который позволял бы сделать за год две или даже три попытки и выбрать из них наилучшую. «Это позволило бы убрать факторы случайности, плохого самочувствия, стресса», — считает эксперт.
Этот год будет тестовым, полагает Абанкина, он покажет, какое количество учеников готовы рискнуть с пересдачей и насколько серьезные финансовые и организационные затраты необходимы будут для организации процесса.
Александр Александров
Старший преподаватель кафедры сравнительных политических исследований Президентской академии в Санкт-Петербурге:
С точки зрения самой организации это, конечно, потребует дополнительные финансовые и организационные затраты, но без совершенствования образовательной сферы вряд ли возможен быстрый переход к инновационной экономике.
Со временем могут быть внесены определенные изменения. Например, при пересдаче ЕГЭ по иностранному языку, который состоит из 2 частей — письменной и устной (целесообразным, возможно, в будущем, но точно не в этом году, будет не аннулировать баллы за письменную часть при пересдаче устной в силу особой сложности экзамена и того факта, что его выбирают немногие). Но то, что в глобальном плане это движение в правильном направлении, не вызывает никаких сомнений.
Комментарии (0)