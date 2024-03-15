В России разрешат пересдавать ЕГЭ. Как это будет устроено? Насколько повлияет на результаты экзамена?

Как было раньше?

Строго говоря, возможность пересдачи ЕГЭ была и раньше, но только в ограниченных случаях. На пересдачу могут претендовать те выпускники, которые не смогли набрать минимальный балл для получения аттестата по одному из двух обязательных предметов: русскому языку и математике. По общему правилу вторая попытка для предметов по выбору не предусматривалась — их можно было повторно сдать только после приемной кампании в вузы.

Также пересдача в резервные дни (что позволяло успеть подать документы в вуз) допускалась:

если школьник отсутствовал на экзамене по уважительной причине;

если ему стало плохо прямо во время проведения ЕГЭ;

в случае возникновения ЧП накануне или во время экзамена;

в случае если организаторами ЕГЭ в конкретной школе были допущены нарушения;

если даты экзаменов, которые предварительно выбрал школьник, неожиданно совпали.

Идея расширить возможности для пересдачи экзамена просто из-за не устроившего школьника результата возникла не в 2024 году. Еще в 2022-м партия «Новые люди» внесла в Думу соответствующий законопроект. По мнению законодателей, в нынешнем виде единый госэкзамен создает «слишком большую нагрузку на детей, которые испытывают стресс». Однако тогда, писал «КоммерсантЪ», Рособрнадзор счел предложение избыточным. Впрочем, в этот раз ведомство пообещало подготовить изменения в порядок проведения экзамена всего за два месяца, так что вторую попытку получат уже выпускники этого года.