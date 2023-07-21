У Александра Малича вышел новый выпуск «Хот Культур» про сделанные в Петербурге научные открытия

Где изобрели радио, как придумали трамвай, кто первым начал накладывать гипс — об этом и многом другом рассказывает генеральный продюсер Новой сцены Александринского театра и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга-2023» Александр Малич в новом выпуске «За поворотом открытий».
Александр Малич путешестует на велосипеде по знаковым местам Петербурга и предлагает вместе изучить историю важнейших научных открытий. Выпуск создан при поддержке Комитета по культуре Петербурга.
Ранее Александр Малич выпускал ролики других форматов, в том числе «Хот культур в городе», в которой выходили музыкальные лайвы и экскурсии по выставкам.
Теле и радиоведущий, актер, продюсер, журналист и член петербургского Союза журналистов Александр Малич родился в Ленинграде в 1983 году. С 2003 по 2015 год работал на телеканале «100ТВ», где участвовал в проектах «В рабочий полдень», ток-шоу «Маленький двойной», «ПроСТО встреча», «По Вашим заявкам», «На ночь глядя», «Гости в студии». Автор цикла передач «Окно в Норвегию», документальных телефильмов «Путешествие оркестра» и «Петербург — Бангкок. История Дружбы». С апреля 2017 года является ведущим программы «Утро на Пять» на «Пятом канале» и собственного шоу «Хот Культур». Лауреат премии ТЭФИ-Регион в 2008 году.
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