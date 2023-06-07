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«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Культурная институция»

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Уже завтра, 8 июня, мы будем награждать лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023. В этом году у нас новая номинация — «Культурная институция». Вот, какие проекты и команды отметила редакция «Собака.ru».

Новая сцена Александринского театра

Валерий Фокин, Александр Малич, Анастасия Антоненкова, Анастасия Брюханова, Михаил Казмирук, Илья SymphoCat, Олеся Пушкина, Алиса Айсина, Олеся Строкина, Елизавета Любимова, Ольга Малинина

Валерий Плотников, архивы Александринского театра

Валерий Фокин

Александр Малич

За 10 лет команда Александринки сделала новую сцену национального драматического театра прогрессивным междисциплинарным центром. Здесь не только показывают спектакли — лауреаты «Золотой маски» («Нана» Жолдака и «Чук и Гек» Патласова!), но и ставят инклюзиклы и сказки от нейросетей, смотрят танцперформансы и спектакли-инсталляции, слушают Каравайчука и Jane Air, постхор Attaque de panique и акусматическую музыку. И даже собственное телевидение у них есть!

Дом Радио и команда 

Евгений Калачев, Дмитрий Шелковин, Максим Еружинец, Кристина Галько, Анна Гусева, Виталий Полонский, Алевтина Грунтовская, Аврора Жуковская, Анна Фефелова, Екатерина Арсеньева, Арина Мирсаетова, Андреас Мустукис

Анастасия Большакова

Анна Гусева, Екатерина Арсеньева, Кристина Галько

Творческая резиденция оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса давно перестала быть только репетиционной и звукозаписывающей базой. Дома Радио превратился в культурную институцию, функционирующую по принципу гезамткунстверка — объединения всех искусств. Теперь это междисциплинарный хаб, где кураторами составлена мощнейшая просветительская программа, придуманы лаборатории «Пляс» и «Распев», участие в который может принять каждый петербуржец (по предварительной регистрации), создано пространство для меломанов «Фонотека» и дом новой труппы современного танца Ma Dance.

Art & Science ИТМО 

Дарья Козлова, Ольга Вад, Алия Сахариева, Христина Отс, Ася Каплан, Алексей Феськов, Елизавета Менис, Ипполит Маркелов, Екатерина Юдаева, Лина Кипрюшина

Анастасия Большакова

Христина Отс, Елизавета Менис, Лина Кипрюшина

Команда ИТМО — главные в России по Art & Science: науку, искусство и технологии они скрещивают в Петербурге в 2017 года. Результат — на базе лучшего IT-вуза Петербурга вырастили целую экосистему: открыли исследовательский центр, первую в стране магистратуру и выставочную галерею — и все это про Art & Science. А каждый июнь показывают футурологический арт-блокбастер Stage с работами выпускников: фитосемиотика поваленного в парке дерева, трехметровый тетрис из сообщений бывшего, нейросеть из разбитых мобильников: будущее в ИТМО видят (и формируют) лучше, чем на главных TED-конференциях.

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии 

«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023:

Ювелирную компанию ALROSA Diamonds

Премиального петербургского девелопера Группу RBI

Компанию LADOGA

Официального дилера премиальных автомобилей EXEED Центр РОЛЬФ Витебский

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Теги:
ТОП 50 2023 СПБ
Люди:
Валерий Фокин, Александр Малич, Елизавета Менис, Христина Отс, Кристина Галько, Анна Гусева, Лина Кипрюшина

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