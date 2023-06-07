«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Культурная институция»

Команда ИТМО — главные в России по Art & Science: науку, искусство и технологии они скрещивают в Петербурге в 2017 года. Результат — на базе лучшего IT-вуза Петербурга вырастили целую экосистему: открыли исследовательский центр, первую в стране магистратуру и выставочную галерею — и все это про Art & Science. А каждый июнь показывают футурологический арт-блокбастер Stage с работами выпускников: фитосемиотика поваленного в парке дерева, трехметровый тетрис из сообщений бывшего, нейросеть из разбитых мобильников: будущее в ИТМО видят (и формируют) лучше, чем на главных TED-конференциях.