В Ленинградской области появится первая ветряная электростанция

Ветряная электростанция, которая также иногда называется как «ветряной парк», будет построена в поселке Свирица Волховского района Ленинградской области, запустить ее в работу планируется в 2024 году. Мощность ветропарка «ВЭС Свирица» составит около 71,4 МВт, предполагаемая выработка — более 260 000 МВт/ч «зеленой» электроэнергии. Как пишет ТАСС, такой мощности достаточно для энергоснабжения более 5 тысяч домохозяйств.

«"Зеленая" повестка остается актуальной для Ленинградской области, мы не откладываем наши планы по созданию возобновляемых источников энергии и низкоуглеродного развития региона в целом. Первый такой проект был детально нами проработан совместно с инвестором, и мы рассчитываем, что он подтолкнет развитие отрасли ветроэнергетики в регионе», — отметил губернатор региона Александр Дрозденко.

Строительством ветряной электростанции займется ООО «Ветропарк». В перспективе компания намерена возвести подобные ветряные парки на других территориях России. В Ленобласти также обсуждаются проекты строительства в Волховском, Волосовском, Лужском и Подпорожском районах. «Ветрогенераторы сегодня стали уже полноправным источником электроэнергии в стране. Есть технологии. А ситуация геополитическая заставляет оживиться и отечественных производителей», — приводит «Интерфакс» слова гендиректора компании Игоря Брызгунова.