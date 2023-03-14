Может ли что-то обитать в облаках Венеры? И зачем радиотелескопы «слушают небо»? Рассказываем, как ученые ищут внеземную жизнь!

И все же, есть ли у ученых какие-то отправные точки? Какие-то «подозреваемые» планеты, на которых ученые будут искать жизнь в первую очередь?

Вряд ли можно говорить таким образом. Мы действительно сейчас видим взрывоподобный вал новостей об открытиях экзопланет. Их начинают обнаруживать практически вокруг всех звезд. Но мы на самом деле очень мало знаем об этих объектах. У нас нет достаточно чувствительной аппаратуры, чтобы понять, каковы условия на поверхности этих планет, какая там температура, состав атмосферы. Мы только можем сказать, что если это каменистая планета, а не газовый гигант наподобие Юпитера или Сатурна, то при определенных условиях там может быть жизнь.

Но этого мало. К примеру, если бы кто-то посмотрел из другой звездной системы на Землю и Венеру, то для такого наблюдателя это были бы очень близкие по своим характеристикам планеты. Но мы знаем, что это не так. На Венере адские условия — температура под 500 градусов на поверхности, серная кислота в атмосфере.

Хотя на самом деле никто не может гарантировать, что вообще никакой жизни на Венере нет. К этой планете сейчас опять поднимается интерес. Туда готовятся миссии. Один из вопросов, которые ставят ученые, не может ли быть жизни в облаках Венеры? Ведь там условия отчасти приближены к земным. Поэтому если какие-то микроорганизмы научились удерживаться в верхних слоях атмосферы, то мы вполне можем их там обнаружить.