Может ли что-то обитать в облаках Венеры? И зачем радиотелескопы «слушают небо»? Рассказываем, как ученые ищут внеземную жизнь!

Ученые из Кембриджа, Гарварда, Чикаго и Цюриха объединились в международный консорциум для того, чтобы найти ответ на вопрос, как зародилась жизнь, а также попытаться обнаружить ее признаки за пределами Земли. Где ученые ожидают найти внеземные организмы? На какие планеты они обращают внимание? И чего не хватает науке, чтобы обнаружить обитателей других космических объектов? Обо всем этом в интервью «Собака.ru» рассказал руководитель лаборатории физико-химических исследований на планетах Института космических исследований РАН Михаил Герасимов.
На днях исследователи Кембриджского, Чикагского, Гарвардского университетов и Цюрихской высшей технической школы заявили о создании совместного консорциума для поиска ответа на вопрос о происхождении жизни и ее поиска на других планетах. Насколько это важное событие?
Это очередная попытка подойти к очень непростой теме. Не думаю, что само по себе объединение можно назвать прорывом. Идея происхождения жизни давно будоражит умы ученых, но сейчас у нас нет четкого понимания, как именно это произошло. Скорее наоборот, есть некий кризис идей.
Возможно, именно поэтому такие авторитетные научные школы решили объединить усилия. Чтобы обменяться идеями, попытаться сформулировать новые теории.
А есть ли понимание, где вообще искать внеземную жизнь? С чего начать?
Понятно, что внеземную жизнь нужно искать вне Земли (смеется). Если серьезно, то есть такое понятие как habitability (англ. обитаемость. — Прим. ред.). Проще говоря, условия, в которых жизнь, похожая на земную, может зародиться, существовать и эволюционировать. К таковым относят существование жидкой воды, близкую к земной температуру, отсутствие жесткой радиации.
Однако пока непонятно, откуда даже при таких условиях может взяться жизнь. К примеру, есть теория панспермии, то есть того, что живые клетки летают в межзвездном пространстве, периодически попадая на разные космические объекты. Если планета имеет подходящие условия, то жизнь может начать развитие и эволюцию. Но это пока только предположения. Ведь даже такая теория не позволяет ответить на вопрос, где и как возникли эти клетки, которые летают по космическому пространству.
И все же, есть ли у ученых какие-то отправные точки? Какие-то «подозреваемые» планеты, на которых ученые будут искать жизнь в первую очередь?
Вряд ли можно говорить таким образом. Мы действительно сейчас видим взрывоподобный вал новостей об открытиях экзопланет. Их начинают обнаруживать практически вокруг всех звезд. Но мы на самом деле очень мало знаем об этих объектах. У нас нет достаточно чувствительной аппаратуры, чтобы понять, каковы условия на поверхности этих планет, какая там температура, состав атмосферы. Мы только можем сказать, что если это каменистая планета, а не газовый гигант наподобие Юпитера или Сатурна, то при определенных условиях там может быть жизнь.
Но этого мало. К примеру, если бы кто-то посмотрел из другой звездной системы на Землю и Венеру, то для такого наблюдателя это были бы очень близкие по своим характеристикам планеты. Но мы знаем, что это не так. На Венере адские условия — температура под 500 градусов на поверхности, серная кислота в атмосфере.
Хотя на самом деле никто не может гарантировать, что вообще никакой жизни на Венере нет. К этой планете сейчас опять поднимается интерес. Туда готовятся миссии. Один из вопросов, которые ставят ученые, не может ли быть жизни в облаках Венеры? Ведь там условия отчасти приближены к земным. Поэтому если какие-то микроорганизмы научились удерживаться в верхних слоях атмосферы, то мы вполне можем их там обнаружить.
Есть ли какие-то другие кандидаты на обитаемость?
Да, но их пока сравнительно немного. Дело в том, что большая часть известных нам экзопланет — газовые гиганты, которые вращаются очень близко к своим звездам. Такие планеты элементарно проще обнаружить — они чаще проходят между нами и своей звездой и больше изменяют ее свечение.
Мелкие планеты вроде Марса или Земли составляют много менее трети известных нам планет (К 2016 году ученые заявляли о том, что им известно о 216 землеподобных экзопланетах. — Прим. ред.). При этом значительная их часть вращается слишком близко к своим звездам, следовательно, там очень жарко.
Чего нам не хватает, чтобы приблизиться к находке внеземной жизни?
Как я уже сказал, главное — нам не хватает понимания, как именно зародилась жизнь. Мы все еще недалеко ушли от понимания XVII века, когда естествоиспытатели запирали в шкафу грязное белье, а через полгода открывали дверцу и говорили: «Посмотрите, здесь возникла жизнь, мы видим тараканов».
Многие астрономические теории пока очень похожи — нужно найти более или менее подходящую планету, «налить» туда жидкой воды, «посветить» солнышком и там зародится жизнь. Но так ли это?
Отсюда и проблема с техническими инновациями. Если мы не знаем, что искать, то не понимаем, какой инструмент нам нужен для этих поисков. Так, существует консенсус, что одним из поводов обратить внимание на тот или иной объект является наличие там органических химических соединений. Но на Марсе их нет, а на метеоритах их находят достаточно часто. О чем это говорит? Вряд ли о том, что метеориты обитаемы.
Еще я читал, что жизнь бесполезно искать на близлежащих планетах, ведь, если бы она там была, то мы бы уже ее нашли. Насколько оправдана такая точка зрения?
Я не могу сказать, что нам обязательно надо забираться куда-то далеко-далеко. Но все опять же зависит от того, что вы хотите найти.
Высокие цивилизации, скорее всего, да. Их можно было бы найти по радиоизлучению. Сейчас такие проекты даже существуют, большие радиотелескопы «слушают небо» и пытаются вычленить какие-то сигналы, похожие на радиопередачу. Но пока ничего подобного найти не удалось.
Однако если жизнь на планете не разумна, если это бактерии или даже мелкие животные, то таким образом ничего найти не получится. Это надо прилетать на место и исследовать. Пока такая экспедиция невозможна. Однако подобные планеты могут быть совсем рядом с Землей, а мы даже ни о чем не подозреваем. Рядом по космическим меркам, разумеется.
В России есть какие-то научные программы по поиску внеземной жизни?
Конечно, есть, но они чаще всего не формулируются именно как поиск внеземной жизни. Наши ученые пытаются вычленить какие-то научные задачи и их решают. К примеру, занимаются эволюцией органических веществ в условиях других планет.
В Подмосковье, в Пущино, есть большой центр, который занимается вопросами происхождения жизни.
Напоследок хотелось бы вернуться к изначальному поводу для нашей беседы. Как вы думаете, может ли объединение крупнейших научных школ в деле поиска жизни помочь в совершении какого-то прорыва?
Не исключено. Если люди работают вместе, то это может давать очень хорошие результаты. Конечно, в таких новостях немало маркетинга. Такое объединение может быть поводом для того, чтобы запросить от своих правительств хорошее финансирование и «запитать» деньгами свои лаборатории. Но это не значит, что в процессе работы не будет генерации новых идей. Так что я с оптимизмом смотрю на эту инициативу.
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