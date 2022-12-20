Человечество возвращается на Луну! Когда это произойдет? Появится ли обитаемая лунная станция? Будет ли в этом процессе участвовать Россия?

Что такое проект «Артемида»?

Проект «Артемида» был начат администрацией президента США Дональда Трампа в 2017 году. Изначально в его рамках планировалось три космических миссии: «Артемида-1» по беспилотному облету Луны кораблем «Орион», «Артемида-2» по полету на орбиту вокруг Луны четырех астронавтов и «Артемида-3» — высадка на поверхность нашего спутника двух астронавтов, причём первой шагнувшей на поверхность должна стать женщина-астронавт (это решил лично Дональд Трамп).

Сейчас этот проект понимается шире, так как в него включили и работу окололунной посещаемой станции Gateway. Начато планирование следующих миссий проекта, например, компания SpaceX, которая разрабатывает систему посадки астронавтов на Луну (на базе своей многоразовой ракеты-корабля «Старшип»), получила контракт на высадку астронавтов на Луну в миссии «Артемида-4».

С одной стороны, проект «Артемида» является национальным американским проектом в ведении НАСА, с другой в создании окололунной станции Gateway участвуют страны из проекта МКС (кроме России), и на «Орионах» к Луне полетят астронавты Канады, Японии и Европы. Американцы пошли дальше и для дальнейшего обеспечения освоения Луны создали «Соглашение Артемиды» в котором прописали принципы исследования и освоения Луны. На данный момент 23 страны подписали этот межгосударственный документ.