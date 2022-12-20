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Наука и образование

Человечество возвращается на Луну! Когда это произойдет? Появится ли обитаемая лунная станция? Будет ли в этом процессе участвовать Россия?

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11 декабря на Землю успешно вернулся космический корабль NASA «Орион». Он был запущен в рамках проекта «Артемида» в ноябре и за почти месяц путешествия вышел на орбиту вокруг Луны и сделал несколько оборотов. Несмотря на то, что на борту аппарата пока не было экипажа, за этим полетом наблюдал весь мир, ведь уже в следующий раз «Орион» должен отправить к естественному спутнику Земли астронавтов! Когда люди же вернутся на Луну? Зачем сегодня человечеству лунная программа? И какое место в ней занимает Россия? Обо всем этом «Собака.ru» рассказал популяризатор космонавтики, руководитель проекта по образовательным малым космическим аппаратам ГК «Геоскан» Александр Хохлов.

galacticus / Shutterstock

Что такое проект «Артемида»?

Проект «Артемида» был начат администрацией президента США Дональда Трампа в 2017 году. Изначально в его рамках планировалось три космических миссии: «Артемида-1» по беспилотному облету Луны кораблем «Орион», «Артемида-2» по полету на орбиту вокруг Луны четырех астронавтов и «Артемида-3» — высадка на поверхность нашего спутника двух астронавтов, причём первой шагнувшей на поверхность должна стать женщина-астронавт (это решил лично Дональд Трамп).

Сейчас этот проект понимается шире, так как в него включили и работу окололунной посещаемой станции Gateway. Начато планирование следующих миссий проекта, например, компания SpaceX, которая разрабатывает систему посадки астронавтов на Луну (на базе своей многоразовой ракеты-корабля «Старшип»), получила контракт на высадку астронавтов на Луну в миссии «Артемида-4».

С одной стороны, проект «Артемида» является национальным американским проектом в ведении НАСА, с другой в создании окололунной станции Gateway участвуют страны из проекта МКС (кроме России), и на «Орионах» к Луне полетят астронавты Канады, Японии и Европы. Американцы пошли дальше и для дальнейшего обеспечения освоения Луны создали «Соглашение Артемиды» в котором прописали принципы исследования и освоения Луны. На данный момент 23 страны подписали этот межгосударственный документ.

galacticus / Shutterstock

Какую роль играет нынешний запуск «Ориона»?

«Орион» — это корабль доставки астронавтов в космос и возвращения их на Землю. Его конструкция близка к кораблям «Аполлон», которые совершали первые пилотируемые полёты к Луне и возвращались на Землю со второй космической скоростью. У «Ориона» есть теплозащита для безопасного входа в атмосферу для приземления. Именно в этом корабле астронавты будут летать к Луне, а там пересаживаться на посадочный лунный модуль от SpaceX. Выполним работу на поверхности спутника или на борту станции Gateway, они сядут в корабль и вернутся в нем на Землю.

Первый корабль прошел все необходимые летные испытания, в нем специально было три манекена для получения данных о воздействии на людей на всех этапах полета.

Когда человек может вернуться на Луну?

Сначала миссия «Артемида-3» с посадкой астронавтов на Луну стояла на 2024 год, сейчас говорят, что не ранее 2025. Есть ряд технических сложностей, к примеру, есть задержка с созданием новых лунных скафандров. Но где-то к 2026 году люди вновь будут на Луне.

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Зачем людям сейчас осваивать Луну?

Луна в будущем может стать технологической базой для освоения Солнечной системы. Глобально цель звучит так. Соратник Сергея Павловича Королева Борис Евсеевич Черток так и говорил в начале XXI века, что Луна должна стать еще одной частью света Земли – седьмым континентом. Конечно, это не ближайшие цели, но сначала нужно начать, тем более что исследования Луны интересны с разных точек зрения, например, для уточнения данных по ее происхождению.

galacticus / Shutterstock

Ждать ли строительства обитаемой базы на Луне?

Проект «Артемида» теоретически включает в себя создание в следующем десятилетии обитаемой международной научной базы в районе южного полюса Луны. К этому же стремятся и китайцы.

Есть ли в этом движении к Луне вообще сейчас место у России?

При обсуждении проекта окололунной станции Gateway в 2017 году Роскосмос мог стать участником, более того было даже подписано первое соглашение с НАСА о намерениях, но уже в 2019 году Роскосмос, возглавляемый Дмитрием Рогозиным, дал понять, что ему неинтересно работать с американцами и есть желание развивать собственную пилотируемую лунную программу. Правда, в конце 2020 года президент и правительство России не поддержали инициативу Роскосмоса и отказались выделять средства на сверхтяжелую ракету-носитель «Енисей», без которой полёты на Луну российских космонавтов на корабле «Орёл» стали фантазией.

У России есть научная программа исследования Луны с помощью автоматических станций. В октябре 2022 года в район Южного полюса должна была стартовать посадочный аппарат «Луна-25», но запуск был очередной раз перенесён, в этот раз на 2023 год. Ведутся работы над орбитальным КА «Луна-26» и посадочным «Луна-27». Есть подписанное соглашение с Китаем на сотрудничество в этой сфере. Страны договорились обмениваться данными по своим беспилотным миссиям на Луну.

Не стоит забывать ещё такой факт, что российский прибор ЛЕНД/LEND («Лунный исследовательский нейтронный детектор»), установленный на американской орбитальной станции Lunar Reconnaissance Orbiter, определил распределение воды (точнее льда) на Луне, чем определил интерес многих стран к району Южного полюса.

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