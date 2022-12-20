Человечество возвращается на Луну! Когда это произойдет? Появится ли обитаемая лунная станция? Будет ли в этом процессе участвовать Россия?

11 декабря на Землю успешно вернулся космический корабль NASA «Орион». Он был запущен в рамках проекта «Артемида» в ноябре и за почти месяц путешествия вышел на орбиту вокруг Луны и сделал несколько оборотов. Несмотря на то, что на борту аппарата пока не было экипажа, за этим полетом наблюдал весь мир, ведь уже в следующий раз «Орион» должен отправить к естественному спутнику Земли астронавтов! Когда люди же вернутся на Луну? Зачем сегодня человечеству лунная программа? И какое место в ней занимает Россия? Обо всем этом «Собака.ru» рассказал популяризатор космонавтики, руководитель проекта по образовательным малым космическим аппаратам ГК «Геоскан» Александр Хохлов.
Что такое проект «Артемида»?
Проект «Артемида» был начат администрацией президента США Дональда Трампа в 2017 году. Изначально в его рамках планировалось три космических миссии: «Артемида-1» по беспилотному облету Луны кораблем «Орион», «Артемида-2» по полету на орбиту вокруг Луны четырех астронавтов и «Артемида-3» — высадка на поверхность нашего спутника двух астронавтов, причём первой шагнувшей на поверхность должна стать женщина-астронавт (это решил лично Дональд Трамп).
Сейчас этот проект понимается шире, так как в него включили и работу окололунной посещаемой станции Gateway. Начато планирование следующих миссий проекта, например, компания SpaceX, которая разрабатывает систему посадки астронавтов на Луну (на базе своей многоразовой ракеты-корабля «Старшип»), получила контракт на высадку астронавтов на Луну в миссии «Артемида-4».
С одной стороны, проект «Артемида» является национальным американским проектом в ведении НАСА, с другой в создании окололунной станции Gateway участвуют страны из проекта МКС (кроме России), и на «Орионах» к Луне полетят астронавты Канады, Японии и Европы. Американцы пошли дальше и для дальнейшего обеспечения освоения Луны создали «Соглашение Артемиды» в котором прописали принципы исследования и освоения Луны. На данный момент 23 страны подписали этот межгосударственный документ.
Какую роль играет нынешний запуск «Ориона»?
«Орион» — это корабль доставки астронавтов в космос и возвращения их на Землю. Его конструкция близка к кораблям «Аполлон», которые совершали первые пилотируемые полёты к Луне и возвращались на Землю со второй космической скоростью. У «Ориона» есть теплозащита для безопасного входа в атмосферу для приземления. Именно в этом корабле астронавты будут летать к Луне, а там пересаживаться на посадочный лунный модуль от SpaceX. Выполним работу на поверхности спутника или на борту станции Gateway, они сядут в корабль и вернутся в нем на Землю.
Первый корабль прошел все необходимые летные испытания, в нем специально было три манекена для получения данных о воздействии на людей на всех этапах полета.
Когда человек может вернуться на Луну?
Сначала миссия «Артемида-3» с посадкой астронавтов на Луну стояла на 2024 год, сейчас говорят, что не ранее 2025. Есть ряд технических сложностей, к примеру, есть задержка с созданием новых лунных скафандров. Но где-то к 2026 году люди вновь будут на Луне.
Зачем людям сейчас осваивать Луну?
Луна в будущем может стать технологической базой для освоения Солнечной системы. Глобально цель звучит так. Соратник Сергея Павловича Королева Борис Евсеевич Черток так и говорил в начале XXI века, что Луна должна стать еще одной частью света Земли – седьмым континентом. Конечно, это не ближайшие цели, но сначала нужно начать, тем более что исследования Луны интересны с разных точек зрения, например, для уточнения данных по ее происхождению.
Ждать ли строительства обитаемой базы на Луне?
Проект «Артемида» теоретически включает в себя создание в следующем десятилетии обитаемой международной научной базы в районе южного полюса Луны. К этому же стремятся и китайцы.
Есть ли в этом движении к Луне вообще сейчас место у России?
При обсуждении проекта окололунной станции Gateway в 2017 году Роскосмос мог стать участником, более того было даже подписано первое соглашение с НАСА о намерениях, но уже в 2019 году Роскосмос, возглавляемый Дмитрием Рогозиным, дал понять, что ему неинтересно работать с американцами и есть желание развивать собственную пилотируемую лунную программу. Правда, в конце 2020 года президент и правительство России не поддержали инициативу Роскосмоса и отказались выделять средства на сверхтяжелую ракету-носитель «Енисей», без которой полёты на Луну российских космонавтов на корабле «Орёл» стали фантазией.
У России есть научная программа исследования Луны с помощью автоматических станций. В октябре 2022 года в район Южного полюса должна была стартовать посадочный аппарат «Луна-25», но запуск был очередной раз перенесён, в этот раз на 2023 год. Ведутся работы над орбитальным КА «Луна-26» и посадочным «Луна-27». Есть подписанное соглашение с Китаем на сотрудничество в этой сфере. Страны договорились обмениваться данными по своим беспилотным миссиям на Луну.
Не стоит забывать ещё такой факт, что российский прибор ЛЕНД/LEND («Лунный исследовательский нейтронный детектор»), установленный на американской орбитальной станции Lunar Reconnaissance Orbiter, определил распределение воды (точнее льда) на Луне, чем определил интерес многих стран к району Южного полюса.
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