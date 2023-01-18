Такси на Марс и Луну, редактирование генома, не выходя из дома, и коктейли из вакцин: самые ожидаемые научные открытия 2023 года

Жизнь на Марсе, новые физические инструменты и перспективные вакцины — специально для «Собака.ru» научный журналист и ведущий канала «Редакция.Наука» Илья Кабанов выбрал научные события, за которыми нужно следить в 2023 году.
Вакцины
Пандемия коронавируса приблизила революцию в медицине. Если раньше мРНК-вакцины были, в основном, экспериментальным решением, то теперь они стали мейнстримом. В 2023 году немецкая компания BioNTech начнет первые испытания на людях мРНК-вакцин против малярии, туберкулеза и герпеса. Американская Moderna разрабатывает мРНК-вакцины против вирусов, вызывающих генитальный герпес и опоясывающий лишай.
Недавно BioNTech и Pfizer начали первую фазу испытаний комбинированной мРНК-вакцины, предназначенной для защиты одновременно от COVID-19 и гриппа — вероятно, в 2023 году появятся и другие разработки в этом направлении. Хотя пандемия продолжается уже три года, постоянные мутации вируса заставляют создавать все новые модификации вакцин.
Физика
Научная программа Большого адронного коллайдера сократится из-за энергетического кризиса в Европе, но эксперименты на нем все равно продолжатся. Кроме того, физики до сих пор анализируют собранные ранее данные, так что стоит ждать открытия новых частиц и лучшего понимания уже известных.
Начнет работу Подземная нейтринная обсерватория Цзянмэнь (JUNO) в Китае, которой предстоит точно измерять колебания нейтрино — нейтральных субатомных частиц. Наконец, физики ждут открытия Европейского источника на основе расщепления (ESS) в Швеции. Он станет самым мощным источником нейтронов, с помощью которого можно будет исследовать структуры материалов.
Эти эксперименты помогут ученым проверить физические теории и лучше понять, как устроен мир.
Антропология
В 2023 году исследователи, работающие в южноафриканской пещере Кромдраай, планируют опубликовать описания недавно обнаруженных окаменелостей древних представителей рода Homo (к которому принадлежат и современные люди) возрастом более 2 млн лет.
Это очень внушительный возраст: самые ранние окаменелости Homo, найденные в Восточной Африке, датируются 2,7 млн лет назад. Когда именно ранние Homo пересекли континент и как взаимодействовали с другими видами? Анализ этих и других южноафриканских окаменелостей поможет ученым разобраться в истории наших предков.
Редактирование генома
За десять лет технология направленного редактирования генома CRISPR стала привычным инструментом для ученых. Теперь она входит в арсенал медиков: в 2023 году можно ждать первого одобрение регуляторами CRISPR-терапии для лечения генетических заболеваний крови.
Компании Vertex Pharmaceuticals и CRISPR Therapeutics разработали метод лечения бета-талассемии или серповидно-клеточной анемии с помощью собственных стволовых клеток человека. «Генетические ножницы» CRISPR «вырезают» дефектный ген, после чего клетки вводятся обратно в организм. Клинические испытания показали, что однократная терапия избавляет большинство пациентов от сильной боли и необходимости переливания крови.
И это только начало: в будущем CRISPR можно будет использовать для лечения и других генетических заболеваний.
Космос
Новости космонавтики предсказывать проще всего: все запуски вместе с научной программой аппаратов планируются на годы, а порой и на десятилетия вперед.
Если не произойдет никаких форс-мажоров, в 2023 году состоится первый орбитальный полет сверхтяжелой ракеты-носителя компании SpaceX. Starship должен открыть новую эру исследований, став доступным инструментом для отправки на орбиту как грузов, так и людей. Кроме того, эту многоразовую ракету можно использовать и для межпланетных полетов — например, на Луну и Марс.
Начавший работу в прошлом году космический телескоп «Джеймс Уэбб» продолжит передавать на Землю данные о экзопланетах и других объектах во Вселенной. Компанию ему составит европейский космический телескоп Euclid, созданный для изучения темной материи и темной энергии. Его запуск запланирован на 2023 год.
В этом году ученые будут пристально следить за Луной. Японский аппарат HAKUTO-R должен прилуниться в апреле, а индийский «Чандраян-3» совершит посадку вблизи лунного Южного полюса в середине года.
Европейское космическое агентство запустит в апреле автоматическую межпланетную станцию Jupiter Icy Moons Explorer (для друзей просто JUICE), которая будет искать океаны под поверхностью спутников Юпитера — Ганимеда, Европы и Каллисто.
Кроме того, стоит ждать хороших новостей с Марса, где работают несколько аппаратов, в том числе, марсоход Perseverance, анализирующий геологические образцы. Возможно, благодаря этим научным инструментам в 2023 году человечество наконец-то получит доказательства существования жизни на других планетах.
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