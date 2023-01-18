Такси на Марс и Луну, редактирование генома, не выходя из дома, и коктейли из вакцин: самые ожидаемые научные открытия 2023 года

Вакцины

Пандемия коронавируса приблизила революцию в медицине. Если раньше мРНК-вакцины были, в основном, экспериментальным решением, то теперь они стали мейнстримом. В 2023 году немецкая компания BioNTech начнет первые испытания на людях мРНК-вакцин против малярии, туберкулеза и герпеса. Американская Moderna разрабатывает мРНК-вакцины против вирусов, вызывающих генитальный герпес и опоясывающий лишай.

Недавно BioNTech и Pfizer начали первую фазу испытаний комбинированной мРНК-вакцины, предназначенной для защиты одновременно от COVID-19 и гриппа — вероятно, в 2023 году появятся и другие разработки в этом направлении. Хотя пандемия продолжается уже три года, постоянные мутации вируса заставляют создавать все новые модификации вакцин.