Знакомьтесь, ученый СПбГУ Иван Александров, который помог полностью расшифровать последнюю хромосому в человеческом геноме!

Иван Александрович, расскажите о расшифровке генома человека? Это ведь большой проект, который длится уже более 30 лет.

Я бы даже сказал, что это несколько проектов. Впервые об этом заговорили в конце 1980-х годов, тогда были большие споры нужно ли это делать вообще или нет, возможно или невозможно. Многие сомневались в успешности затеи и настаивали, что это лишняя трата сил и ресурсов ученых.

В итоге пошли по компромиссному пути — расшифровали не весь геном, а те его участки, которые были тогда наиболее интересны. Это были области ДНК, в которые входят гены, то есть сравнительно длинные уникальные участки ДНК, они составляют примерно 90% генома. Результаты этой работы были опубликованы в 2003 году. И довольно быстро все споры о том, надо это было делать или нет оказались быстро забыты. Потому что произошел гигантский прогресс!