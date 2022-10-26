На днях в одном из самых авторитетных научных журналов «Nature» вышла эпохальная статья, посвященная неандертальцам. Ученым впервые удалось описать целую семью пещерных людей, живших в Сибири десятки тысяч лет назад. Теперь известно не только на кого неандертальцы охотились или как выглядели. Исследование позволяет совсем по-другому взглянуть на древних: понять, где они искали себе сексуальных партнеров, «разъезжались» ли с братьями и сестрами, жили ли вместе с родителями, как перемещались по миру. Специально для своих читателей редакция «Собака.ru» максимально коротко и понятно пересказывает статью, в число авторов которой вошли российские ученые из Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН и нобелевский лауреат 2022 года Сванте Паабо.
Вот уже почти 15 лет российские археологи исследуют Чагырскую пещеру, расположенную на Юге Сибири, в горах Алтая. За это время ученые нашли там более 80 фрагментов костей неандертальцев. «[Здесь] была обнаружена самая большая коллекция неандертальских остатков (остатков или останков?) на территории Северной Азии», — рассказала «Собака.ru» Ксения Колобова, ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН.
Ученым было известно, что обитатели пещеры охотились на бизонов и диких лошадей, что они делали орудия труда (их в пещере обнаружены десятки тысяч). Но кем они приходились друг другу? Что их связывало? Как они взаимодействовали с соседями? Ответы на эти вопросы дали исследования ДНК, которые проводились при участии шведского генетика Сванте Паабо, получившего в этом году Нобелевскую премию. Итоги работы ученых были опубликованы в одном из престижнейших научных журналов «Nature» (с российской стороны работа была поддержана Российским научным фондом).
«Семейка Флинстоунов»
Для анализа ученые взяли 17 фрагментов костей. Большая их часть была найдена в Чагырской пещере, а некоторые — в расположенной неподалеку пещере Окладникова (еще одной известной стоянке древних людей в Южной Сибири). Выяснилось, что останки принадлежали в общей сложности 13 неандертальцам, среди которых было 8 взрослых и 5 детей. Чтобы понять, как они были связаны, ученые тщательно проанализировали генетический материал, выделенный из находок.
Выяснилось, что многие из обнаруженных приходились друг другу близкими родственниками (ученым впервые удалось выявить целое семейство неандертальцев). На сайте новосибирского Института археологии и этнографии (сотрудники которого стали соавторами работы) даже назвали найденных пещерных людей «Семейкой Флинстоунов».
Так, трое мужчин, живших в Чагырской пещере, приходились друг другу кузенами, «[возможно], они могли иметь общую бабушку», — говорится в опубликованной статье. Один из них имел дочь-подростка — ее зуб также обнаружили в пещере.
«Когда-то я не мог и подумать, что мы сможем определить отца и дочь по костным фрагментам, что мы сможем выделять ДНК неандертальцев из пещерных отложений, что мы сможем делать многое из того, что теперь является обыденным!», — прокомментировал открытие Сванте Паабо, его слова приводит The New York Times.
Где неандертальцы искали себе пару?
Однако это было только начало: анализ ДНК позволил кое-что узнать о том, как выглядела популяция сибирских неандертальцев. Они жили очень небольшими сообществами. Анализ ДНК показал, что мужские Y-хромосомы у найденных образцов были общими, а вот митохондриальная ДНК, передававшаяся от матерей к детям, напротив, отличалась большим разнообразием. Это означает, что мужчины предпочитали искать себе жен не внутри своей группы, а в соседних.
Впрочем, делать это было, вероятно, не так просто. Авторы исследования предполагают, что во времена, когда жили найденные в Чагырской пещере люди (а это примерно 50—60 тысяч лет назад), неандертальцев в Сибири было крайне немного, возможно, менее тысячи. «Примерно столько же [сколько сейчас насчитывается] горных горилл, считающихся вымирающим видом», — приводит The New York Times цитату еще одного соавтора работы Лаурица Скова из Института Макса Планка.
При этом, говорится в исследовании, обнаруженные неандертальцы не были потомками более древних представителей того же вида, найденных в знаменитой Денисовской пещере (одной из самых известных в мире стоянок древних людей, также расположенной на Алтае). Зато анализ показал, что генетически обитатели Чагырской пещеры имеют сходство с неандертальцами, жившими за тысячи километров в Европе, на территории современной Хорватии. Это позволяет сделать вывод, что неандертальцы мигрировали в Сибирь волнами, между которыми могли проходить тысячи лет.
Цена неудачи
Есть в истории, которую рассказывают ученые, и драматичная страница. Как уже говорилось, среди находок, сделанных в пещере, есть детские кости. Так, останки мальчика нашли, лежащими рядом с его старшей родственницей (двоюродной сестрой, тетей или бабушкой — более точно анализ сказать не дает). Как получилось, что они и другие неандертальцы были найдены вместе?
Точного ответа дать ученые не могут. Не исключена вероятность того, что эти люди умирали в разное время и их последовательно приносили в пещеру, но такое развитие событий кажется исследователям маловероятным.
Близкое родство и разный возраст найденных заставляет предположить, что они погибли примерно в одно время. Ученые предполагают, что их погубил неудачный сезон охоты на бизона, спровоцировавший голод. Именно поэтому ученым и удалось обнаружить всю большую семью в одном месте.
«Наше исследование дает конкретную картину того, как могло выглядеть сообщество неандертальцев. Теперь они кажутся мне гораздо более человечными», — заключил один из соавторов исследования Бенджамин Питер, его слова приводит РИА «Новости».
Ведущий научный сотрудник Института Института археологии и этнографии СО РАН, соавтор статьи:
«Значение исследования для археологии каменного века трудно переоценить, поскольку впервые методы палеогенетики были применены для исследования социальной структуры древних сообществ. В скором времени мы можем ожидать многочисленные исследования на эту тему. То есть палеогенетические исследования открыли ещё одну, широкую область применения».
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