«Семейка Флинстоунов»

Для анализа ученые взяли 17 фрагментов костей. Большая их часть была найдена в Чагырской пещере, а некоторые — в расположенной неподалеку пещере Окладникова (еще одной известной стоянке древних людей в Южной Сибири). Выяснилось, что останки принадлежали в общей сложности 13 неандертальцам, среди которых было 8 взрослых и 5 детей. Чтобы понять, как они были связаны, ученые тщательно проанализировали генетический материал, выделенный из находок.

Выяснилось, что многие из обнаруженных приходились друг другу близкими родственниками (ученым впервые удалось выявить целое семейство неандертальцев). На сайте новосибирского Института археологии и этнографии (сотрудники которого стали соавторами работы) даже назвали найденных пещерных людей «Семейкой Флинстоунов».

Так, трое мужчин, живших в Чагырской пещере, приходились друг другу кузенами, «[возможно], они могли иметь общую бабушку», — говорится в опубликованной статье. Один из них имел дочь-подростка — ее зуб также обнаружили в пещере.

«Когда-то я не мог и подумать, что мы сможем определить отца и дочь по костным фрагментам, что мы сможем выделять ДНК неандертальцев из пещерных отложений, что мы сможем делать многое из того, что теперь является обыденным!», — прокомментировал открытие Сванте Паабо, его слова приводит The New York Times.