В России готовят замену «Википедии»! Возможно ли это? И при чем тут мем про «британских ученых»?

Второй важный момент — «Википедия», пожалуй, один из самых успешных кейсов так называемой «гражданской» науки. Десятки тысяч людей по всей планете пишут в нее, делают правки и проверяют информацию. Причем именно проверяют. Вопреки распространённому мнению, в «Википедии» нельзя выкладвывать все, что вам вздумается. Там есть администраторы и правила — даже написание имен и названий необходимо подкреплять ссылками, а хорошие статьи содержат впечатляющий список источников информации, прямо как в научной статье. Причем сами источники тоже проверяются: нельзя просто создать сайт, сварганить там какую-нибудь дичь и сослаться на это в статье «Википедии». Такой источник дезавуируется очень быстро.

При этом история всех правок сохраняется, поэтому любую ошибку можно быстро исправить. В 2000-х годах журналисты New York Times даже проводили эксперимент — нарочно вносили в «Википедию» неправильные сведения и засекали время. Некоторые измененные ими статьи исправлялись буквально в течение часа. В то время как на то, чтобы отозвать текст из профессионального научного журнала, если в него закралась неточность, могут уйти годы – достаточно вспомнить историю с вакцинами, которые якобы вызывают полиомиелит. Пока отзывали некорректную статью, ее многие успели прочитать, что послужило базой для популярного нынче движения вакциноскептиков.

На площадке «Википедии» реализован один из главных принципов науки — все могут спорить со всеми на равных. Понятное дело, что это вызывает у многих дискомфорт. Ведь когда вы покупаете книжку от профессиональных ученых, то видите там список имен, научных званий, регалий и медалек. Вы как будто можете снять с себя ответственность за проверку информации и принимать все написанное на веру. Однако всегда ли это дает ожидаемый результат?

В 2005 году в одном из самых авторитетных научных журналов в мире – Nature – вышло исследование. Его авторы сравнивали контент «Википедии» и статьи профессиональной, очень уважаемой энциклопедии Britannica. Выяснилось, что неточностей в «Вики» не в разы больше (162 против 123). Причем грубые ошибки в Britannica встречались не менее часто. И это неудивительно, ведь «Вики» постоянно меняется и становится лучше. На наших глазах практически работает дарвиновская эволюция, и в этом естественном отборе информации, кстати сказать, участвуют и профессиональные ученые, которые нередко читают и правят статьи по своей области.