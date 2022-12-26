В России готовят замену «Википедии»! Возможно ли это? И при чем тут мем про «британских ученых»?

Минцифры анонсировало запуск портала «Знание», которое должен стать заменой «Википедии». Для нового ресурса уже подготовили 100 тысяч статей (против почти 2 млн в «Вики»). В ведомстве отдельно подчеркнули, что не выступают за полный запрет самой известной интернет-энциклопедии, но намерены добиться, чтобы при поисковых запросах у «Знания» был приоритет в выдаче. При этом авторам статей на российском портале необходимо будет заполнить анкету, указать имя, фамилию, должность и область научных интересов. Возможно ли вообще в 2022 году заменить «Википедию»? И к чему могут привести такие попытки? Обо всем этом в своей колонке для «Собака.ru» рассуждает преподаватель НИУ ВШЭ Илья Стахеев.
Решение создать свою русскую «Википедию» вполне укладывается в популярную сегодня логику: не надо пользоваться чужим, а нужно создать свое, не хуже. Сам по себе этот принцип вполне нормальный — к примеру, нет ничего плохого в том, чтобы наладить производство своих пробирок или современных микроскопов. Но стоит ли обращаться к нему в данном конкретном случае? Ради чего?
Чтобы оценить, насколько это сомнительная идея, надо присмотреться к тому, как устроена «Википедия». Во-первых, это глобальная база знаний, которая существует на большинстве мировых языков. Если чего-то нет в русскоязычной статье, это может найтись в англо-, испано-, германоязычной версии. Более того, сравнивать то, как об одних и тех же вещах пишут в разных языковых средах, является отдельным удовольствием и исследовательским интересом. Возможно ли это заменить? Однозначно нет.
Второй важный момент — «Википедия», пожалуй, один из самых успешных кейсов так называемой «гражданской» науки. Десятки тысяч людей по всей планете пишут в нее, делают правки и проверяют информацию. Причем именно проверяют. Вопреки распространённому мнению, в «Википедии» нельзя выкладвывать все, что вам вздумается. Там есть администраторы и правила — даже написание имен и названий необходимо подкреплять ссылками, а хорошие статьи содержат впечатляющий список источников информации, прямо как в научной статье. Причем сами источники тоже проверяются: нельзя просто создать сайт, сварганить там какую-нибудь дичь и сослаться на это в статье «Википедии». Такой источник дезавуируется очень быстро.
При этом история всех правок сохраняется, поэтому любую ошибку можно быстро исправить. В 2000-х годах журналисты New York Times даже проводили эксперимент — нарочно вносили в «Википедию» неправильные сведения и засекали время. Некоторые измененные ими статьи исправлялись буквально в течение часа. В то время как на то, чтобы отозвать текст из профессионального научного журнала, если в него закралась неточность, могут уйти годы – достаточно вспомнить историю с вакцинами, которые якобы вызывают полиомиелит. Пока отзывали некорректную статью, ее многие успели прочитать, что послужило базой для популярного нынче движения вакциноскептиков.
На площадке «Википедии» реализован один из главных принципов науки — все могут спорить со всеми на равных. Понятное дело, что это вызывает у многих дискомфорт. Ведь когда вы покупаете книжку от профессиональных ученых, то видите там список имен, научных званий, регалий и медалек. Вы как будто можете снять с себя ответственность за проверку информации и принимать все написанное на веру. Однако всегда ли это дает ожидаемый результат?
В 2005 году в одном из самых авторитетных научных журналов в мире – Nature – вышло исследование. Его авторы сравнивали контент «Википедии» и статьи профессиональной, очень уважаемой энциклопедии Britannica. Выяснилось, что неточностей в «Вики» не в разы больше (162 против 123). Причем грубые ошибки в Britannica встречались не менее часто. И это неудивительно, ведь «Вики» постоянно меняется и становится лучше. На наших глазах практически работает дарвиновская эволюция, и в этом естественном отборе информации, кстати сказать, участвуют и профессиональные ученые, которые нередко читают и правят статьи по своей области.
В результате мы имеем на экране своего смартфона мечту философов эпохи Просвещения — любое знание доступно вам буквально за секунды. Причем люди создают это чудо совершенно бескорыстно, не претендуя ни на славу, ни на награду, в очередной раз доказывая, что человечество все еще способно на благородные поступки.
Третий момент, который важно отметить. Основой современной науки является универсализм. Попытки подчинить ее каким-то сиюминутным идеологическим интересам заканчивались обычно печально. Так, в советских учебниках по астрономии не было упоминания о Большом Взрыве просто потому, что эта признанная во всем мире научная гипотеза не укладывалась в учение диалектического материализма. Ну не могла из ничего возникнуть вселенная. Это противоречило идеологии, а значит, и читать об этом советским детям не следовало.
Страдала наука и в либеральных демократиях. К примеру, во времена Маргарет Тэтчер в Великобритании в науку попробовали привнести принципы корпоративного капитализма. Были введены kpi, ученые должны были доказывать, кто из них экономически полезнее. Это породило многократно высмеянный феномен «британских ученых», которые вместо того, чтобы заниматься поиском истины, плодили публикации для отчетности: например, то писали, что кофе полезен для здоровья, то утверждали, что он вреден.
Ну и наконец четвертое. В начале я уже писал, что идея «делать свое, не хуже» иногда вполне оправдана. Но не когда она превращается в дискурс «родины слонов». В Советском Союзе мы уже видели, как политизация науки превращала исследования в трагедию, теперь это, вспоминая старика Гегеля, часто напоминает фарс.
СССР вкладывал огромные ресурсы в исследования, ученые были частью номенклатурной элиты, а та же Большая Советская Энциклопедия была действительно государственным масштабным проектом. Есть ли у нашей страны сейчас ресурсы на что-то подобное?
Подводя итог, можно сказать, что пока попытки заменить какие-то глобально значимые системы своими «суверенными разработками» не увенчались успехом ни в одной из стран. С другой стороны, эта идея в любом случае как-то науке да послужит. Если коллегам удастся сделать чудо и создать полноценный хороший продукт, то это будет значительный вклад в просвещение. Если же нет, то получится интересный материал для историков и социологов науки и, конечно, для новой статьи в «Википедии».
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