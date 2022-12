В России хотят создать госкомпанию по разработке компьютерных игр и создать целые «геймдев-города». Что? Да! Зачем все это нужно?

«Русский Electronic Arts» за 50 млрд долларов

Важной частью программы по развитию отечественной игровой индустрии в правительстве, если верить планам, является создание подконтрольной государству структуры, которую могут назвать «Росгейм» (при этом отмечается, что ее учредителями могут выступить компании, которые уже занимаются разработкой игр). Нужна компания будет для «восстановления и стабилизации отрасли, разработки и издания игр».

Для «Росгейма», как выяснили журналисты, предусмотрели три варианта развития. Первый из них — «Стабилизационный» —потребует 7 млрд долларов к 2030 году. По нему Россия должна войти в топ-20 стран по разработке игр. Второй вариант назван «амбициозным» и предполагает инвестиции на 20 млрд долларов. «Лидерский» сценарий предполагает финансирование в 50 млрд долларов и предполагает конкуренцию с гигантами мировой индустрии по разработке компьютерных игр.

Как отмечает источник «Коммерсанта», речь идет о том, чтобы «учредить русский Electronic Arts (издатель таких серий игр, как The Sims, FIFA, Need for Speed, Mass Effect), который поможет поставить на поток выпуск высококлассных российских игр». В индустрии, впрочем, эти планы комментируют неохотно. Многие студии, к которым редакция обратилась за комментарием, не ответили на запросы или отказались от комментариев. Те же эксперты, с которыми удалось поговорить, смотрят на идею создания госкомпании с некоторым скепсисом.