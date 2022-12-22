В России хотят создать госкомпанию по разработке компьютерных игр и создать целые «геймдев-города». Что? Да! Зачем все это нужно?

В середине декабря стало известно о планах правительства поддержать производителей компьютерных игр. Помимо прочего, предлагается создать «Росгейм» — подконтрольную государству структуру, которая будет заниматься развитием отрасли, разработкой и изданием игр. В результате власти хотят, чтобы российский геймдев вошел в число мировых лидеров, количество игровых блокбастеров отечественного производства дошло до 25, а менее крупных проектов — до 40 к 2030 году. В результате ожидается, что к началу нового десятилетия число пользователей российского контента вырастет до 1 млрд человек, а сами игры станут «инструментом мягкой силы» в России. Насколько реальны эти планы и что сами разработчики игр думают о них?
В середине декабря стало известно, что в российском правительстве обсуждают планы поддержки производителей компьютерных игр. Сейчас в Министерстве цифрового развития идут обсуждения целого федерального проекта под названием «Игровая индустрия будущего».
Помимо прочего, проект предполагает создание госкорпорации, которая будет заниматься разработкой и изданием игр; увеличение количества российских студий в 12 раз; рост аудитории российских релизов до 1 млрд человек и даже создание целых пяти «геймдев-городов»!
«Русский Electronic Arts» за 50 млрд долларов
Важной частью программы по развитию отечественной игровой индустрии в правительстве, если верить планам, является создание подконтрольной государству структуры, которую могут назвать «Росгейм» (при этом отмечается, что ее учредителями могут выступить компании, которые уже занимаются разработкой игр). Нужна компания будет для «восстановления и стабилизации отрасли, разработки и издания игр».
Для «Росгейма», как выяснили журналисты, предусмотрели три варианта развития. Первый из них — «Стабилизационный» —потребует 7 млрд долларов к 2030 году. По нему Россия должна войти в топ-20 стран по разработке игр. Второй вариант назван «амбициозным» и предполагает инвестиции на 20 млрд долларов. «Лидерский» сценарий предполагает финансирование в 50 млрд долларов и предполагает конкуренцию с гигантами мировой индустрии по разработке компьютерных игр.
Как отмечает источник «Коммерсанта», речь идет о том, чтобы «учредить русский Electronic Arts (издатель таких серий игр, как The Sims, FIFA, Need for Speed, Mass Effect), который поможет поставить на поток выпуск высококлассных российских игр». В индустрии, впрочем, эти планы комментируют неохотно. Многие студии, к которым редакция обратилась за комментарием, не ответили на запросы или отказались от комментариев. Те же эксперты, с которыми удалось поговорить, смотрят на идею создания госкомпании с некоторым скепсисом.
«Мне это кажется нереалистичным, — отметил в беседе с «Собака.ru» Андрей Карсаков, руководитель магистратуры «Технологии разработки компьютерных игр» Университета ИТМО. — Сколько лет Electronic Arts развивалась в ту корпорацию [которую мы сейчас видим]. Мне кажется, что история с госкомпаниями такая себе. Надо просто поддерживать [отрасль], а госкомпания, скорее всего, будет неэффективна. К тому же 50 млрд — это гигантские деньги!».
Ростислав Михеев, ведущий инженер по компьютерной графике «ООО Элверилз» (студия Elverils LLC) полагает, что может возникнуть и еще одна проблема. «Большинство специалистов, что есть, явно не захотят сразу и всецело переключиться на исполнение федеральных проектов, ведь в этом есть определенные риски».
Ждать ли отечественного «Ведьмака»?
Впрочем, программа развития отечественной игровой индустрии не ограничивается только планами учредить «Росгейм». В правительстве хотят, чтобы количество студий разработки в России выросло более чем в 12 раз, до 700, к 2030 году. Общее число сотрудников, занятых в индустрии, должно достигнуть 40 тысяч. В программе даже говорится о создании в России пяти «геймдев-городов», правда, что под этим подразумевается, пока непонятно.
Все это, рассчитывают власти, позволит российской индустрии стать конкурентоспособной и выпустить к 2030 году 40 игр уровня AA (крупные проекты с бюджетом в миллионы долларов) и 25 релизов уровня ААА (топовые игры с бюджетом в десятки миллионов долларов, такие как «Ведьмак 3» или Call of Duty).
Впрочем, и эти планы в индустрии воспринимают по крайней мере с осторожностью. Так, Дмитрий Фокин, СЕО студии CarX Technologies, на вопрос о том, как заявленные показатели оценивают в индустрии, ответил лишь: «Никак», добавив, что об их достижимости «надо спросить авторов [концепции]». Представитель другой российской студии, пожелавший остаться анонимным, так прокомментировал планы правительства по поддержке геймдева: «Честно могу сказать только, что помощи никакой не нужно — не мешали бы!»
«Затея, скажем прямо, наполеоновская, — отметил Эмиль Политаев, игровой журналист и ex-автор YouTube-канала DTF, — На разработку одной AAA-игры в среднем уходит 3-4 года, а иногда больше. Сложно представить, что получится выпустить 25 AAA-игр до 30-го года. У зарубежных студий огромная техническая база и специалисты, часто разработка происходит на собственных движках, что значительно упрощает работу. Те же Sony в среднем выпускают 2 игры в год, хотя под их крылом находится несколько достаточно крупных студий. Нужно собирать хорошо подготовленные студии со специалистами с опытом разработки AAA-проектов. На это обычно уходят годы, а если учесть, что индустрия сейчас не в лучшем состоянии (многие уезжают, а здесь остаются в основном инди-разработчики), выполнение таких планов кажется нереализуемым».
В свою очередь Ростислав Михеев из Elverils полагает, что озвученные планы «звучат слишком абстрактно, чтобы как-то оценить их реальную пользу». «Можно сколько угодно делать игры (в госкорпорации или давать кому-то деньги на них), называть их AAA-проектами, тратить на это уйму денег, но это не значит, что у этих игр будет аудитория, что бюджет отобьется», — заключил он.
«Мягкая сила» для миллиарда человек
Как утверждают журналисты, помимо целевых показателей по количеству игр и студий-разработчиков, программа развития отечественного геймдева содержит также упоминание того, что успешные российские релизы могут быть «инструментом мягкой силы» за рубежом. Это и неудивительно, если учесть, что по планам правительства к 2030 году в российские игры должен играть 1 млрд пользователей по всему миру.
«Ну, сама по себе концепция [игр как мягкой силы] могла бы быть жизнеспособна, правда, если бы о ней сразу бы прямо не говорили, — иронизирует Андрей Карсаков из Университета ИТМО. — Теперь, когда люди знают, что через эти игры собирают воздействовать на пользователей... скажем так, на эти проекты будут смотреть немного иначе».
Кроме того, добавляет игровой журналист Эмиль Политаев, не совсем понятно, смогут ли российские релизы, даже если они будут разработаны, выйти на международный рынок, ведь сейчас крупнейшие игровые маркетплейсы ввели ограничения для российского рынка.
«Для того, чтобы конкурировать с крупными зарубежными студиями и издателями, нужно создавать достойные проекты. Тут все зависит от качества игры, кроме того, неясно, будет ли у российских проектов доступ на зарубежный рынок. Я, честно говоря, вообще не могу вспомнить игры с призывом к чему-либо. В этой индустрии решает один важный фактор — в твою игру будут играть, если она крутая и интересная, больше ничего, — заключает Политаев.
Ростислав Михеев
Ведущий инженер по компьютерной графике «ООО Элверилз»:
«Не думаю, что планы властей как-то смогут сильно повлиять на ситуацию в ближайшее время. Но определенно это повысит необходимость в специалистах, со временем создаст новые рабочие места, возможно, побудит кого-то вернуться обратно в РФ, в перспективе откроет новые возможности для тех, кто всегда хотел заниматься разработкой игр.
В целом индустрия видеоигр в РФ всегда была более чем зависима от зарубежья, рынок там больше, все интересные проекты там, современные технологии тоже, поэтому все время до этого разработчики были в том или ином виде вынуждены ассимилироваться в эту "забугорную систему", чтобы развиваться и получать какую-то выгоду. Теперь нам хотят предложить альтернативу. Посмотрим, что из этого выйдет».
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