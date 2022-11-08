Как ученые ИТМО научили искусственный интеллект распознавать ложь и дипфейки на видео?

«Возникает вопрос, а зачем это все? — добавляет Олег Басов. — Мы разрабатывали эту систему как инструмент для оценки экспертного мнения. К примеру, когда я учился в школе у меня были Алла Ивановна и Нина Ивановна, учителя русского и математики (одна из них была еще и классной руководительницей). Я им беспрекословно верил. Они говорили мне: "Вот это хорошо, а вот это плохо". А кто сейчас учителя у современной молодежи? Блогеры. У тех, кто постарше — какие-то известные люди. Им верят тысячи людей, а наша система позволяет показать, где эти спикеры не уверены в том, что говорят, где говорят то, в чём не компетенты, , где улыбаются, но при этом злятся…».

Впрочем, в ИТМО отмечают, что потребностями Роскомнадзора возможности их системы не ограничиваются. Так, ее можно использовать в организациях для проверки экспертов перед приглашением их для консультаций в компанию. При кадровом профайлинге при трудоустройстве на важные должностию Или для оценки записей переговоров. «Много случаев, когда переговоры вроде бы идут хорошо, но дальше не двигаются. Мы можем проверить запись беседы и понять, не было ли скрытой агрессии у потенциальных партнеров, были ли они уверены, когда озвучивали то или иное предложение, был ли налажен между ними психологический контакт», — добавляет Олег Басов.

Также технологию можно использовать для того, чтобы распознавать дипфейки. «Даже лучший дипфейк, который глазами не отличить от реальной записи, не может полностью воспроизвести эмоции. Получается, что голос, интонации, текст говорят об одном настроении, а "лицо" о другом», — объясняет технологию профессор Басов.

Вскоре после того, как о разработке стало известно, СМИ нашали активно писать о ней. При этом со ссылкой на источники игроки IT-рынка говорили о том, что пока подобные системы в мире далеки от совершенства и часто могут ложно срабатывать. В ИТМО подтверждают, что технология пока дорабатывается, однако настаивают, что доведение системы до коммерческого прототипа может быть выполнена довольно быстро. «Это далеко не годы», — заключил руководитель проекта Олег Басов.