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Киану Ривза перенесли в декорации фильма «Брат»: блогеры показали, на что способен дипфейк

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Что было бы, если бы главную роль в фильме «Брат» сыграл Киану Ривз. Блогеры поразмышляли и перенесли звезду «Матрицы» и «Джона Уика» с помощью дипфейка в декорации Петербурга. Показываем, что у них получилось.

Герой Данилы Багрова с лицом Киану Ривза гуляет по Петербургу с портативным плеером и в берцах. На фоне в ролике декларируется стихотворение «Родное», которое во втором фильме цитировал Багров.

Короткое видео опубликовано в группе в ВКонтакте «Это Киану», в котором авторы постят дипфейки с Киану Ривзом в разных жизненных ситуациях и локациях. Для этого видео авторы вдохновлялись образами Данилы Багрова из дилогии «Брат», а также Петербургом конца 90-х и начала нулевых.

В соцсетях предложили немного изменить ролик и выложить прогулку голливудской звезды под песню «Полковнику никто не пишет» группы «Би-2», которая вошла в саундтрек второго фильма Алексея Балабанова.

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