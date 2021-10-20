Власти Петербурга будут следить за передвижениями горожан через телефоны. Это вообще как? Законно? Отвечают эксперты

Теперь поговорим о том, какие сведения хотят собирать власти Петербурга: обезличенные данные о перемещениях, количестве людей, побывавших в определенной точке, откуда они приехали и так далее. Ряд исследований, проведенных в Германии, в США (в частности в Гарварде и MIT), в Англии, показывают, что полностью анонимизировать информацию невозможно. Если взять обезличенные данные (к примеру, о людях переболевших ковидом, о посетителях определенного порносайта и пользователях определенной службы доставки), объединить их со слитыми базами, соцсетями и прогнать через нейросеть, то даже при сравнительно недолгой слежке (2-11 недель) можно вычислить конкретных людей с точностью более 90%.

Поэтому, если вернуться к юридической стороне вопроса, вмешательство в частную жизнь здесь определенно есть. Впрочем, и наши законы, и международные документы признают, что нарушать ее неприкосновенность в исключительных случаях можно. Для этого спецслужбы должны убедить независимый суд в том, что в отношении конкретного лица есть обоснованные подозрения в совершении преступления. Тогда за ним можно устанавливать слежку или прослушивать его телефон. Чем же объясняется здесь слежка за всеми? Необходимостью оптимизировать количество автобусов, урн и лавочек. Встает вопрос: достаточное ли это основание для вмешательства в одно из базовых прав человека?

Можно возразить, мол, закон Яровой и так дает правоохранителям доступ ко всей этой информации. Однако по нему, получить эти данные могут лишь силовики. Здесь же круг пользователей этой базы потенциально неограничен. Информация обезличена, а следовательно, не может считаться персональными данными (вспомните о цифровых слепках). На нее не распространяются требования по сертификации компьютеров, по отбиранию у операторов базы подписок о неразглашении. Более того, не удивлюсь, если через какое-то время эта информация будет продаваться или передаваться частным компаниям для тренировки искусственного интеллекта или настройки контекстной рекламы. А учитывая, какие ресурсы сосредоточены в руках этих потенциальных покупателей, провести при желании реиндентификацию не составит труда.