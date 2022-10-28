Обсерватория солнечной динамики NASA поймала «улыбающееся» Солнце накануне, 27 октября, поделившись полученным снимком в Twitter с подписью: «Скажи "сыр"! 📸». Темные пятна на образующей Солнечную систему звезде, видимые в ультрафиолетовом свете, известны как корональные дыры и являются областями, где быстрый солнечный ветер устремляется в космос.

Однако «улыбающееся» Солнце представляет опасность для Земли, поскольку, как пишет Peta Pixel, корональные дыры ответственны за солнечные бури. Из-за такой космической погоды спутники на нижней орбите Земли могут быть разрушены интенсивным теплом и радиацией, а коротковолновое радио, GPS, мобильная сеть и подключение к Интернету серьезно нарушены.

Напомним, ранее космический телескоп NASA «Джеймс Уэбб» снял «Столпы творения» — скопление в туманности Орел, рождающее звезды. Также телескоп сделал «самое глубокое и четкое четкое инфракрасное изображение далекой Вселенной на сегодняшний день». Тысячи галактик, включая даже самые тусклые объекты — посмотрите прямо сейчас!