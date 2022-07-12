Посмотрите на «самое глубокое и четкое» изображение Вселенной. Это работа телескопа «Джеймс Уэбб»

Космический телескоп NASA «Джеймс Уэбб» сделал «самое глубокое и четкое четкое инфракрасное изображение далекой Вселенной на сегодняшний день». Тысячи галактик, включая даже самые тусклые объекты — посмотрите прямо сейчас!
На изображении показано скопление галактик SMACS 0723, каким оно было 4,6 миллиарда лет назад. Объединенная масса этого галактического скопления действует как гравитационная линза, увеличивая в размере гораздо более далекие галактики за ней. На создание изображения у «Джеймса Уэбба» ушло 12,5 часов, тогда как его предшественник «Хаббл» работал бы над аналогичной задачей в течении нескольких недель.
«Камера ближнего инфракрасного диапазона «Джеймса Уэбба» четко сфокусировала эти далекие галактики — у них есть крошечные, слабые структуры, которые никогда раньше не наблюдались, включая звездные скопления и диффузные детали. Исследователи скоро начнут узнавать больше о массах, возрасте, истории и составе галактик, поскольку Уэбб ищет самые ранние галактики во Вселенной», — говорят в NASA.
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» представляет собой орбитальную инфракрасную обсерваторию. На сегодняшний день он является самым крупным космическим телескопом с самым большим зеркалом общим диаметром 6,5 метра из когда-либо запущенных человечеством. Изначально аппарат назывался «Космический телескоп нового поколения», но в 2002 году был переименован в честь второго руководителя NASA Джеймса Уэбба, возглавлявшего агентство в 1961-1968 годах — во время реализации программы «Аполлон».
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