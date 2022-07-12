Посмотрите на «самое глубокое и четкое» изображение Вселенной. Это работа телескопа «Джеймс Уэбб»

На изображении показано скопление галактик SMACS 0723, каким оно было 4,6 миллиарда лет назад. Объединенная масса этого галактического скопления действует как гравитационная линза, увеличивая в размере гораздо более далекие галактики за ней. На создание изображения у «Джеймса Уэбба» ушло 12,5 часов, тогда как его предшественник «Хаббл» работал бы над аналогичной задачей в течении нескольких недель.

«Камера ближнего инфракрасного диапазона «Джеймса Уэбба» четко сфокусировала эти далекие галактики — у них есть крошечные, слабые структуры, которые никогда раньше не наблюдались, включая звездные скопления и диффузные детали. Исследователи скоро начнут узнавать больше о массах, возрасте, истории и составе галактик, поскольку Уэбб ищет самые ранние галактики во Вселенной», — говорят в NASA.