Посмотрите, как рождаются звезды! «Джеймс Уэбб» снял «Столпы творения»

«Столпы творения» — это небольшая область в обширной туманности Орла, которая находится на расстоянии 6 500 световых лет от Земли. Они выглядят как арки и шпили, возвышающиеся над пустынным ландшафтом: они заполнены полупрозрачным газом и пылью и постоянно меняются. Это область, где рождаются молодые звезды — а те, что уже появились, едва вырвались из своих пыльных коконов и продолжают формироваться.

«На этом изображении, сделанном камерой ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam), новообразованные звезды затмевают недавно образовавшиеся звезды. Это ярко-красные шары. Когда внутри столбов образуются узлы с достаточной массой, они начинают разрушаться под собственной гравитацией, медленно нагреваются и в конце концов начинают ярко светиться», — говорят о снимке в NASA.

Как отмечают в космическом агенстве, новый взгляд «Джеймса Уэбба» на «Столпы творения» поможет исследователям пересмотреть модели звездообразования. Определив гораздо более точные популяции звезд, а также количество газа и пыли в туманности Орла, они начнут лучше понимать, как звезды формируются и вырываются из этих облаков на протяжении миллионов лет.