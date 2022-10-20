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Наука и образование

Посмотрите, как рождаются звезды! «Джеймс Уэбб» снял «Столпы творения»

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Новый взгляд космического телескопа NASA на скопление в туманности Орел поможет исследователям пересмотреть модели звездообразования.

Joseph DePasquale (STScI), Anton M. Koekemoer (STScI), Alyssa Pagan (STScI)

«Столпы творения» — это небольшая область в обширной туманности Орла, которая находится на расстоянии 6 500 световых лет от Земли. Они выглядят как арки и шпили, возвышающиеся над пустынным ландшафтом: они заполнены полупрозрачным газом и пылью и постоянно меняются. Это область, где рождаются молодые звезды — а те, что уже появились, едва вырвались из своих пыльных коконов и продолжают формироваться.

«На этом изображении, сделанном камерой ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam), новообразованные звезды затмевают недавно образовавшиеся звезды. Это ярко-красные шары. Когда внутри столбов образуются узлы с достаточной массой, они начинают разрушаться под собственной гравитацией, медленно нагреваются и в конце концов начинают ярко светиться», — говорят о снимке в NASA.

Как отмечают в космическом агенстве, новый взгляд «Джеймса Уэбба» на «Столпы творения» поможет исследователям пересмотреть модели звездообразования. Определив гораздо более точные популяции звезд, а также количество газа и пыли в туманности Орла, они начнут лучше понимать, как звезды формируются и вырываются из этих облаков на протяжении миллионов лет.

Joseph DePasquale (STScI), Anton M. Koekemoer (STScI), Alyssa Pagan (STScI)

Напомним, ранее космический телескоп NASA «Джеймс Уэбб» сделал «самое глубокое и четкое четкое инфракрасное изображение далекой Вселенной на сегодняшний день». Тысячи галактик, включая даже самые тусклые объекты — посмотрите прямо сейчас!

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