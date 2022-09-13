Антиваксер, бумеры и джетлаг: в российский орфографический словарь добавили 151 новое слово

Напомним, Государственный институт русского языка имени Пушкина назвал слово 2021 года в России. Им стало слово «спутник», прочно связанное с названием российской вакцины от коронавируса. Словом года по версии Оксфордского словаря английского языка тогда стало слово «вакцина» (vax) и все производные от него.