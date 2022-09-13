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Антиваксер, бумеры и джетлаг: в российский орфографический словарь добавили 151 новое слово

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В российский орфографический словарь, составляемый Институтом русского языка имени Виноградова РАН, добавили 151 новое слово. Антиваксер, бумеры и джетлаг — публикуем наиболее интересные (как злободневные, так и запоздалые!) из них.

Вот несколько новых слов, добавленных в российский орфографический словарь:

  • антива́ксер;
  • бу́меры;
  • бу́ргерная;
  • видеобло́гер;
  • вышива́нка;
  • гейм-зо́на;
  • джетла́г;
  • допандеми́йный;
  • клофели́нщик;
  • кови́д-инфици́рованный;
  • кроссфи́т;
  • медиафе́йк;
  • медстарта́п;
  • миллениа́лы;
  • онла́йн-пресс-конфере́нция;
  • плазмоли́фтинг;
  • погу́глить;
  • покерфе́йс;
  • ретви́тнуть;
  • реша́ла;
  • росграждани́н;
  • стенда́п;
  • телегра́м-кана́л;
  • ЧВК;
  • шаве́рма и шаурма́;
  • штрафизоля́тор.

Напомним, Государственный институт русского языка имени Пушкина назвал слово 2021 года в России. Им стало слово «спутник», прочно связанное с названием российской вакцины от коронавируса. Словом года по версии Оксфордского словаря английского языка тогда стало слово «вакцина» (vax) и все производные от него.

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