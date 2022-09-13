Антиваксер, бумеры и джетлаг: в российский орфографический словарь добавили 151 новое слово

В российский орфографический словарь, составляемый Институтом русского языка имени Виноградова РАН, добавили 151 новое слово. Антиваксер, бумеры и джетлаг — публикуем наиболее интересные (как злободневные, так и запоздалые!) из них.
Вот несколько новых слов, добавленных в российский орфографический словарь:
- антива́ксер;
- бу́меры;
- бу́ргерная;
- видеобло́гер;
- вышива́нка;
- гейм-зо́на;
- джетла́г;
- допандеми́йный;
- клофели́нщик;
- кови́д-инфици́рованный;
- кроссфи́т;
- медиафе́йк;
- медстарта́п;
- миллениа́лы;
- онла́йн-пресс-конфере́нция;
- плазмоли́фтинг;
- погу́глить;
- покерфе́йс;
- ретви́тнуть;
- реша́ла;
- росграждани́н;
- стенда́п;
- телегра́м-кана́л;
- ЧВК;
- шаве́рма и шаурма́;
- штрафизоля́тор.
Напомним, Государственный институт русского языка имени Пушкина назвал слово 2021 года в России. Им стало слово «спутник», прочно связанное с названием российской вакцины от коронавируса. Словом года по версии Оксфордского словаря английского языка тогда стало слово «вакцина» (vax) и все производные от него.
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