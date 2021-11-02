«По результатам анализа на первое место вышло слово «спутник», его в 2021 году стали употреблять в девять раза чаще, чем раньше. Это слово прочно связано с названием российской вакцины, рост частотности употребления обусловлен широким обсуждением тем вакцинации и признания российской вакцины за рубежом», — объяснили выбор слова в институте.

На втором месте по итогам 2021 года слово «Афганистан» — его стали использовать в 6,5 раза чаще из-за обсуждений событий в этой стране. На третьем месте словосочетание «Северный поток», частотность которого выросла в 5 раз — интерес русскоязычной общественности к этому словосочетанию подогрел газовый кризис, который стал главной темой октября.

На четвертом месте слово «перепись», частотность которого выросла в 4,6 раза. В пятерку лидеров вошло слово «импичмент» — оно стало использоваться чаще более чем в 4 раза, а также слова «QR-код», «антипрививочник» и «антиваксер» — их стали использовать от 2,7 до 4,3 раза чаще, чем до наступления 2021 года. Замыкают список слова, которые хоть и стали ключевыми по итогам года, но и продемонстрировали падение частоты использования на фоне последних четырех лет — это «выборы», «нерабочий» и «смертность».

Напомним, ранее Оксфордский словарь английского языка выбрал слово 2021 года. На этот раз им стала «вакцина» (vax) и все производные от него.