Британские ученые из Оксфордского словаря выбрали слово 2021 года

«Когда наши лексикографы начали изучать данные корпуса английского языка, быстро выяснилось, что «вакцина» (vax) — особо выдающееся слово», — сообщают представители словаря.

Ученые отмечают, что это понятие было довольно редким в корпусе Оксфордского словаря. В 2021 году его использовали в 72 раза чаще, чем годом ранее. От него образовалось много новых форм, например vax sites («места для вакцинирования») или fully vaxxed («полностью привитый»).

Старший редактор Оксфордского словаря Фиона МакФерсон рассказала, что выбор слова «vax» был очевиден из-за его влияния. Это слово короткое и резкое, оно привлекает внимание и из него получается создавать много новых понятий.

Напомним, составители Оксфордского словаря не смогли выбрать главное слово 2020 года. В этот раз их несколько и сразу пять — о коронавирусе. Для этого был создан специальный календарь, в котором каждый месяц года описан определенными словами.