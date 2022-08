«Я стоял у истоков IT Петербурга»: как Кирилл Соловейчик прошел путь от разработчика ПО до главы Комитета по промышленной политике

Стацюк: К Петербургу по балтийским волнам неслышно крался информационный век…

Соловейчик: Хорошо помню, какое сильное впечатление произвела на меня тогда книга Николаса Карра IT Doesn’t Matter. Карр писал, что электричество устроило революцию, вытеснив пар, но вскоре стало привычным делом. Так будет и с IT, настаивал он! Многие в нулевые с Карром были не согласны, считали, что IT останется сакраментальной наукой, недоступной для большинства. Но Карр оказался прав!