«Я стоял у истоков IT Петербурга»: как Кирилл Соловейчик прошел путь от разработчика ПО до главы Комитета по промышленной политике

Стацюк: Уже несколько лет вы работаете над новой промышленной политикой Петербурга. Год назад вы назвали шесть отраслей, которые считаете драйверами развития нашей промышленности: радиоэлектроника, транспортное и энергетическое машиностроение, фармацевтика, автопром и пищевая промышленность. Вы также называли наши точки роста: маринет, автонет, технет и нейронет. Сейчас вы видите новые возможности в том, чтобы начать субсидировать научные разработки компаний?

Соловейчик: Да, я выхожу с инициативой выдавать субсидии на НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. — Прим. ред.). Понятно, что рынок исследований и разработок в Петербурге очень большой, на поддержку всех не хватит бюджета не то что городского, даже федерального министерства. Необходимо выбрать направления, которые могут дать максимальный эффект. Например, в фарминдустрии крайне перспективны инвестиции в разработку интермедиатов (промежуточных химических субстанций, необходимых для создания других веществ. — Прим. ред.). Если мы сможем организовать их производство, то начнем создавать новую отрасль, которая принесет огромный эффект в будущем.

Интересны вложения в пищевые производства. Например, у нас сейчас не развито производство молочных продуктов из растительных белков. Мы вели по этому поводу переговоры с Fazer, Danone, Valio. Если такую отрасль удастся создать и развивать в Петербурге, то это стимулирует не только промышленность города, но и сельское хозяйство, посадки овса в Ленинградской области. Не менее важно и то, что это повлияет на здоровье горожан.

В Петербурге бурно развивается радиоэлектроника. Именно Петербург, Ленинград является родиной открытий Жореса Алферова, который получил Нобелевскую премию за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. И сейчас в городе работают действительно выдающиеся компании, создающие оборудование, на котором растят ­полупроводники для чипов. Но, к ­сожалению, долгое время мы не уделяли должного внимания компонентной базе, не покупали ее у наших предприятий, чем, конечно, снизили их позиции. Настало время четко определить, как мы сможем вернуться к закупкам у наших производителей в достаточно больших объемах. Ведь на малых сериях экономика этой отрасли не работает — электроника начинает стоить как космический корабль.

По всем этим инициативам мы находимся в постоянном диалоге с промышленными предприятиями, с вузами, которые ведут эти разработки. Эта работа должна вестись только во взаимодействии. Если связь разрывается, предприятия перестают получать квалифицированные кадры, а вузы становятся неконкурентоспособными.