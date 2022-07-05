В Петербург снова едут туристы! Отрасль восстанавливается? Кто едет в город и что пользуется спросом у путешественников?

Третий год подряд туристическая отрасль Петербурга вынуждена работать с ограничениями. Если раньше поток путешественников сдерживали пандемия и локдауны, то теперь — санкции и геополитическая напряженность. Как это сказалось на стоимости туруслуг? Когда петербургским отелям и музеям ждать потока иностранных посетителей? На эти и другие вопросы в интервью «Собака.ru» отвечает член правления Лиги туроператоров Санкт-Петербурга Андрей Петенков.
Чего ожидать от этого туристического сезона в Петербурге? Чем он будет отличаться от прошлых?
В сравнении с 2020—2021 годами мы видим явные улучшения. Сняли коронавирусные ограничения, и люди поехали. Однако сравнивать с допандемийными показателями нет никакого смысла, мы даже близко к ним не подойдем по итогам этого сезона.
Вы говорите об организованных группах? Ведь именно ими в основном занимаются участники Лиги туроператоров?
Наши члены занимаются всем спектром организованного туризма: индивидуальные туры, большие группы, корпоративные туры, поездки на фестивали и разные мероприятия. Более того, многие люди, которые приезжают в город сами по себе, без туров, все равно звонят в компании, покупают экскурсии, поэтому мы можем говорить за весь спектр туристов, или почти за весь.
Какого числа туристов ожидать в Петербурге в этот сезон?
Это очень сложный вопрос, такого рода расчеты всегда очень приблизительные. Можно с уверенностью сказать, что иностранцев практически не будет, если не считать белорусов. Последних очень много, но это нетипичные иностранцы, бюджет у них скромный, тратят в городе они очень мало и их следует выделять в особую категорию.
Пресс-служба Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга
В ответе на запрос редакции «Собака.ru»:
«В прошлом году Петербургу удалось обогнать темпам восстановления туристских потоков туристов Барселону, Амстердам, Берлин. На этот год существует несколько вариантов развития событий в туристской отрасли. В случае реализации базового сценария — город примет 5 млн туристов в этом году, что позволит сохранить свои позиции на туристическом рынке, но динамика его восстановления и развития как туристского центра будет постепенной. Перспективный сценарий предполагает, что город сможет принять около 7 млн туристов.
В первом полугодии 2022 года наш город посетили 3,77 млн туристов, это на треть (32,7%) больше чем за январь-июнь 2021 года. Большинство гостей города приехали из России — 3,64 млн человек. Поток иностранных путешественников за шесть месяцев составил порядка 130 тысяч человек. Можно говорить о частичном импортозамещении иностранных туристов российскими».
А гостей из дальнего зарубежья вы вообще не ждете?
К сожалению, не особенно. В Китае до сих пор чувствуется эхо пандемии, они постоянно закрывают то одну провинцию, то другую. Индусы какими-то путями к нам попадают, но их пока не так много. Даже если просто выйти в центр города, зайти в музеи, будет видно, что иностранцев практически нет.
И так будет до конца сезона?
Скорее всего, ничего поменяться уже не успеет. Единственное, что успокаивает, — в следующем сезоне, возможно, Китай «проснется». Но этим летом изменения, увы, нереальны.
Что это будет значить для туристической отрасли города? Ведь поведение российского туриста и иностранца, надо полагать, сильно отличается?
Конечно, кардинально отличается. Понятное дело, что сувениры в подавляющем большинстве покупали иностранцы. Многие рестораны держались на иностранных группах.
У иностранцев в обязательном порядке в программы был заложен так называемый фольклор: рестораны в русском стиле, соответствующая культурная программа. Часто это происходило в великокняжеских дворцах и особняках. Естественно, что нашими туристами это совершенно не востребовано.
Естественно, иностранцы жили в более дорогих гостиницах. У многих китайских фирм было даже условие, что гостиница под размещение их туристов должна быть не ниже 4 звезд. Среди российских групп такие требования выставляет меньшинство, обычно это полу-VIP, какие-то корпоративные группы. Для китайцев — это нормальная практика. Ну и в целом рентабельность на нашем туристе, естественно, гораздо ниже, чем на иностранном. Точную цифру — на сколько, думаю, вам не скажет никто, но бывает что разница в разы. Зато теперь нашим туристам легче размещаться в более комфортных гостиницах.
То есть снизились цены?
Нет, так сказать, конечно, нельзя. Скорее цены на размещение стабилизировались. Их не поднимали в этом сезоне, по сравнению с 2019 годом они даже немного ниже. Конечно, подорожали другие аспекты, к примеру, билеты. Но в целом цена на поездку в Петербург практически не изменилась с прошлого года. Ну, может быть, процентов на десять.
Если вернуться к нашим туристам, которые в город приезжают, какие туристические услуги ими в первую очередь востребованы?
На самом деле ничего принципиально в Петербурге не меняется. Люди сюда едут за традиционной классикой: за культурой, за музеями, за историческим центром и парками. Летом всем интересен Петергоф, прогулки по рекам и каналам. Да, вечером туристы могут по дороге в отель зайти в Новую Голландию, но ради нее в город никто не поедет, а ради Петергофа — поедут. Все — остальное это даже не приправы к основному блюду, а скорее приправки.
Если говорить о размещении, организованные туристы выбирают отели в диапазоне 2—4 звезды. Естественно, поближе к центру города. Времена, когда наш турист массово жил в 15-местных номерах, освободившихся на лето общежитиях и пансионатах, прошли.
Однако многие теперь путешествуют самостоятельно, Booking приучил самим искать себе отели, самим бронировать билеты в музеи и искать питание. Здесь преобладает бюджетный сегмент: хостелы, миниотели. Хотя бывают, конечно, самые разные запросы.
Кстати, турфирмы почувствовали эффет от ухода Booking.com? Количество туристов, которые вновь предпочитают покупать организованные туры увеличилось?
Какой-то эффект, безусловно, есть. Его масштабы сложно оценить, так как нет подходящего образца для сравнения. Пандемийные годы все же были слишком специфическими. Однако, полагаю, что большинство бывших клиентов Booking все же стало бронировать отели напрямую или пользоваться нашими аналогами.
Отрасль уже третий сезон живет в непростых условиях. Как это влияет на туристический бизнес в городе? Насколько я понимаю, никаких накоплений уже не осталось?
Да, все, что было накоплено, было съедено в 2020 году. Кто остался на рынке, работает, что называется, с колес, то есть то, что заработали, то сразу и проели. По-другому никак. Сейчас хотя бы есть какой-то поток туристов, мы впервые начали что-то зарабатывать за три года. До этого перебивались с хлеба на воду.
Что касается глобальных изменений: с рынка уже ушло очень много транспортных компаний, в том числе крупных, с долгой и хорошей историей работы. Они просто распродают автопарк. Я в данном случае говорю именно про транспортные компании, которые работали в Петербурге в туристическом сегменте (автобусы, микроавтобусы), их процентов сорок ушло с рынка начиная с марта 2020 года (это наши данные, мы много общаемся с транспортниками, но я думаю, они вполне достоверны). Этот процесс продолжается, что может иметь далеко идущие последствия. Если, даст бог, через год к нам вернутся китайские туристы, у нас будет большой дефицит туристических автобусов в городе. Дело в том, что в условиях небольшого турпотока такой парк автобусов просто не прокормить. Никаких корпоративов и школьных экскурсий не хватит.
Далее закрывается много ресторанов, которые были заточены именно под приезжих. Дело дошло до того, что сейчас, если в городе сравнительно большой наплыв, к примеру на День России, то накормить группу становится уже сложно. В два раза количество ресторанов точно сократилось, именно тех заведений, которые были ориентированы на обслуживание туристов, не горожан. Это своя отдельная ниша была.
Пресс-служба Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга
В ответе на запрос редакции «Собака.ru»:
«На Петербургском рынке гостеприимства видна положительная динамика: если в 2020 году было открыто 3 гостиницы на 285 номеров, то в 2021 — 5 гостиниц более чем на 1000 номеров, рассчитываем, что эта тенденция получит свое продолжение».
Есть ли меры, которых туристическая отрасль ждет от федеральных властей?
Из реальных мер поддержки помог туристический кэшбэк, когда туристам возвращают часть денег, потраченных на путевку. Это прямо сильно помогло, люди реально поехали.
Самая главная мера — не мешать. Мы и так на ладан дышим, а нам в этом году ввели по требованию Ростуризма требования по реестру, когда каждый туроператор должен внести в единый федеральный перечень всех своих агентов, продающих его туры. Время для этого выбрано очень неудачное — в самый сезон. Для этого приходилось отвлекать людей, тратить человеко-часы. Могли бы подождать год, пока отрасль хоть немного не оживет.
А что можно сказать о городских программах поддержки туризма?
Нас коснулось уменьшение налоговых отчислений для малых и средних предприятий, что помогло для отрасли. Есть еще программа кредитов. Лично я ей не пользовался, но есть компании, которые к ней обратились.
Когда ждать пика потока туристов?
Я думаю, что пик в этом сезоне уже прошел. Мы ожидали его где-то с майских праздников по Алые паруса. Сейчас бОльшего потока точно уже не будет. А в последнюю неделю августа обычно и вовсе идет спад, как будто вся страна дружно в школу идет 1 сентября.
А можно ли говорить, что как-то меняется сезонность туризма в Петербурге?
Я в туризме практически 30 лет, и мне кажется, что она не поменяется. Для нас высокий сезон — это каникулы: летние, зимние, весенние, осенние. Для тех, кто принимает иностранцев, ситуация чуть иная. У них и в другие сезоны народ ехал, но сейчас этот поток, как мы уже говорили, очень невелик.
В пандемию особой популярностью стали пользоваться Выборг, Карелия. Как думаете, что будет с этими направлениями сейчас?
Тут все интересно совпало. С одной стороны, интерес к нашему Северо-Западу постепенно рос в последние годы и без пандемии. С другой — в 2020 и частично в 2021 году Петербург был закрыт. С третьей — Москва и область привыкли летом куда-то ездить. Тут-то и вспомнили о Выборге, Сортавале, Рускеале (в 2021 году Выборг стал самым популярным туристическим направлением в России на новогодние праздники, — прим. Ред.).
Сейчас нового роста им ждать не приходится, им бы удержать завоеванные в пандемию позиции. Всплеск интереса уже произошел, чтобы еще сильнее увеличить поток туристов нужно строить совсем другую инфраструктуру, накачивать мышцы. Без этого существенно большего количества гостей им просто не принять.
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