В Петербург снова едут туристы! Отрасль восстанавливается? Кто едет в город и что пользуется спросом у путешественников?

Отрасль уже третий сезон живет в непростых условиях. Как это влияет на туристический бизнес в городе? Насколько я понимаю, никаких накоплений уже не осталось?

Да, все, что было накоплено, было съедено в 2020 году. Кто остался на рынке, работает, что называется, с колес, то есть то, что заработали, то сразу и проели. По-другому никак. Сейчас хотя бы есть какой-то поток туристов, мы впервые начали что-то зарабатывать за три года. До этого перебивались с хлеба на воду.

Что касается глобальных изменений: с рынка уже ушло очень много транспортных компаний, в том числе крупных, с долгой и хорошей историей работы. Они просто распродают автопарк. Я в данном случае говорю именно про транспортные компании, которые работали в Петербурге в туристическом сегменте (автобусы, микроавтобусы), их процентов сорок ушло с рынка начиная с марта 2020 года (это наши данные, мы много общаемся с транспортниками, но я думаю, они вполне достоверны). Этот процесс продолжается, что может иметь далеко идущие последствия. Если, даст бог, через год к нам вернутся китайские туристы, у нас будет большой дефицит туристических автобусов в городе. Дело в том, что в условиях небольшого турпотока такой парк автобусов просто не прокормить. Никаких корпоративов и школьных экскурсий не хватит.

Далее закрывается много ресторанов, которые были заточены именно под приезжих. Дело дошло до того, что сейчас, если в городе сравнительно большой наплыв, к примеру на День России, то накормить группу становится уже сложно. В два раза количество ресторанов точно сократилось, именно тех заведений, которые были ориентированы на обслуживание туристов, не горожан. Это своя отдельная ниша была.