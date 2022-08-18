В СПбГУ снова возвращают масочный режим

Помимо этого, при входе в корпуса у всех будут проверять температуру бесконтактным способом. Проректорам и другим руководителям рекомендуют «минимизировать количество работников, одновременно находящихся в помещениях СПбГУ».

В приказе сказано, что все эти меры принимаются на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекции.

Напомним, Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в тех регионах, где уровень заболеваемости коронавирусом выше 50 случаев на 100 тысяч жителей за неделю.

Симптомы коронавирусной инфекции на новом подъеме заболеваемости в Петербурге изменились. Врачи из Боткинской больницы отмечают, что болезнь в основном протекает не в тяжелой форме. Рассказываем подробнее.