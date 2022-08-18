18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

В СПбГУ снова возвращают масочный режим

Поделиться:

Руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) рекомендовало носить маски во всех зданиях вуза. Соответствующий приказ подписала проректор Елена Чернова.

Konstantin Lenkov / Shutterstock.com

Помимо этого, при входе в корпуса у всех будут проверять температуру бесконтактным способом. Проректорам и другим руководителям рекомендуют «минимизировать количество работников, одновременно находящихся в помещениях СПбГУ».

В приказе сказано, что все эти меры принимаются на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекции.

Напомним, Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в тех регионах, где уровень заболеваемости коронавирусом выше 50 случаев на 100 тысяч жителей за неделю.

Симптомы коронавирусной инфекции на новом подъеме заболеваемости в Петербурге изменились. Врачи из Боткинской больницы отмечают, что болезнь в основном протекает не в тяжелой форме. Рассказываем подробнее.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: