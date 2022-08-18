В СПбГУ снова возвращают масочный режим

Руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) рекомендовало носить маски во всех зданиях вуза. Соответствующий приказ подписала проректор Елена Чернова.
Помимо этого, при входе в корпуса у всех будут проверять температуру бесконтактным способом. Проректорам и другим руководителям рекомендуют «минимизировать количество работников, одновременно находящихся в помещениях СПбГУ».
В приказе сказано, что все эти меры принимаются на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекции.
Напомним, Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в тех регионах, где уровень заболеваемости коронавирусом выше 50 случаев на 100 тысяч жителей за неделю.
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