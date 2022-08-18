В Боткинской больнице назвали новые симптомы коронавирусной инфекции

Как отметила заместитель главного врача Клинической инфекционной больницы имени Боткина Мария Вашукова в эфире телеканала «Санкт-Петербург», у пациентов реже стало пропадать обоняние, но вместо этого появились ярко выраженные признаки интоксикации, в первую очередь общая слабость.

«Мы видим сейчас более выраженную интоксикацию, чем при предыдущих волнах. Большую слабость, больший интоксикационный синдром», — рассказала врач Боткинской больницы.

Также при заболевании коронавирусом высокой температуры может не быть, как в предыдущие волны заболевания, и не наблюдается озноб. По сравнению с 2020 годом теперь медики стали реже сталкиваться с пневмониями, но при этом участились случаи бронхообструкции (сужение или полное закрытие просвета одного бронха).