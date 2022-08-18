18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

В Боткинской больнице назвали новые симптомы коронавирусной инфекции

Поделиться:

Симптомы коронавирусной инфекции на новом подъеме заболеваемости в Петербурге изменились. Врачи из Боткинской больницы отмечают, что болезнь в основном протекает не в тяжелой форме. Рассказываем подробнее.

Как отметила заместитель главного врача Клинической инфекционной больницы имени Боткина Мария Вашукова в эфире телеканала «Санкт-Петербург», у пациентов реже стало пропадать обоняние, но вместо этого появились ярко выраженные признаки интоксикации, в первую очередь общая слабость.

«Мы видим сейчас более выраженную интоксикацию, чем при предыдущих волнах. Большую слабость, больший интоксикационный синдром», — рассказала врач Боткинской больницы.

Также при заболевании коронавирусом высокой температуры может не быть, как в предыдущие волны заболевания, и не наблюдается озноб. По сравнению с 2020 годом теперь медики стали реже сталкиваться с пневмониями, но при этом участились случаи бронхообструкции (сужение или полное закрытие просвета одного бронха).

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: