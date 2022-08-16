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Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в некоторые регионы России. И вот в какие

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Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в тех регионах, где уровень заболеваемости коронавирусом выше 50 случаев на 100 тысяч жителей за неделю.

Shutterstock.com

В ведомстве посоветовали носить маски в общественных местах, в местах скопления людей, в транспорте и в закрытых помещениях, к примеру, на работе или на учебе. Однако в Роспотребнадзоре не уточнили, о каких регионах идет речь.

Соответствующее предложение направили в местные представительства. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила проработать рекомендации с региональными органами власти.

Отмечается, что за неделю, с 8 по 14 августа средний показатель заболеваемости в России составил 119,71 случаев на 100 тысяч населения, что на 50% больше, чем неделей ранее, подсчитали в ведомстве. Средний показатель превышен в 18 регионах.

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