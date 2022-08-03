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Наука и образование

Россияне все-таки смогут сдать языковой экзамен TOEFL. Но есть ограничения

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Россияне все-таки смогут сдать международный экзамен по английскому языку TOEFL. Компания Educational Testing Service (ETS), проводящая его, разрешила прохождение тестирования в удаленном формате или экзаменационных центрах за пределами страны.

Shutterstock.com

«Начиная с 4 августа компания ETS вносит изменения в свою политику от марта 2022 года и теперь будет позволять экзаменуемым в России и Беларуси регистрироваться для сдачи TOEFL iBT Home Edition, TOEFL Essentials и домашней версии GRE, если у них нет каких-либо финансовых препятствий для этого», — приводит ТАСС заявление представителя ETS.

Из-за продолжающегося конфликта в Украине обучающиеся в России и Беларуси по-прежнему на смогут сдать экзамены в экзаменационных центрах в этих странах. При этом у них есть возможность сдать экзамен лично — в других странах и регионах в случае, если для этого нет финансовых ограничений или иных ограничений на поездки.

Напомним, о том, что компания ETS запретила россиянам регистрироваться на экзамен TOEFL и просматривать результаты сдачи, стало известно накануне. Представители компании объяснили решение требованиями Минфина США, какими именно — не уточнялось. 

В конце марта в России также приостановили регистрацию на все экзамены английского языка IELTS. Решение принято одним из владельцев экзамена — IDP IELTS Australia.

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