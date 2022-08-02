Россиянам запретили регистрироваться на международный экзамен по английскому языку TOEFL

При попытке указать гражданство России при регистрации появляется сообщение: «В соответствии с требованиями Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) ваш доступ к продуктам и услугам TOEFL ограничен».

Представители компании пояснили, что граждане России не могут записываться на экзамены TOEFL, или создавать учетные записи на платформе ETS из-за неких требований Минфина США. Однако в компании не уточнили, о каких ограничениях идет речь.

Результаты экзамена TOEFL необходимы при зачислении в зарубежные вузы. Отмечается, что остаются недоступными также результаты уже пройденных экзаменов у жителей РФ.

Напомним, в конце марта в России приостановили регистрацию на все экзамены английского языка IELTS. Решение принято одним из владельцев экзамена — IDP IELTS Australia.