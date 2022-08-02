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Наука и образование

Россиянам запретили регистрироваться на международный экзамен по английскому языку TOEFL

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Компания ETS, которая проводит тестирования по английскому языку TOEFL, запретила россиянам регистрироваться на экзамен и просматривать результаты. Такое решение принято со ссылкой на неуточненные требования Минфина США, пишет Forbes.

Shutterstock.com

При попытке указать гражданство России при регистрации появляется сообщение: «В соответствии с требованиями Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) ваш доступ к продуктам и услугам TOEFL ограничен».

Представители компании пояснили, что граждане России не могут записываться на экзамены TOEFL, или создавать учетные записи на платформе ETS из-за неких требований Минфина США. Однако в компании не уточнили, о каких ограничениях идет речь.

Результаты экзамена TOEFL необходимы при зачислении в зарубежные вузы. Отмечается, что остаются недоступными также результаты уже пройденных экзаменов у жителей РФ.

Напомним, в конце марта в России приостановили регистрацию на все экзамены английского языка IELTS. Решение принято одним из владельцев экзамена — IDP IELTS Australia.

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