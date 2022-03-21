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Наука и образование

Регистрация на все экзамены IELTS в России приостановлена

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В России приостановлена регистрация на все экзамены английского языка IELTS. Решение принято одним из владельцев экзамена — IDP IELTS Australia.

Ascannio / Shutterstock.com

«Регистрация на экзамен IELTS в России приостановлена с 17 марта 2022 года. Мы внимательно следим за развитием ситуации и будем работать с нашими партнерами, чтобы возобновить тестирование, когда это будет уместно. Все уже забронированные тесты будут проводиться на компьютере только в марте и апреле 2022 года», — сообщается на сайте российского отделения IELTS.

Что изменится?

  • С 17 марта зарегистрироваться ни на один экзамен IELTS в России нельзя.
  • Последний экзамен в бумажном формате состоялся 19 марта 2022 года. После этой даты все paper-based тесты во всех городах отменены на неопределенный срок.
  • Все экзамены на компьютере, проводимые в Москве и Петербурге, до 30 апреля 2022 включительно состоятся согласно расписанию. В том числе и все computer-delivered тесты для UKVI.
  • Все экзамены Life Skills до 30 апреля состоятся, как и было запланировано.
  • Всем кандидатам с отмененных сессий во всех городах России, помимо прочих вариантов, будет предложено сдать экзамен IELTS на компьютере (в Москве или Петербурге) в период с 25 марта по 30 апреля включительно. Экзамены проводятся каждый день. Перенос на компьютерный экзамен для таких кандидатов будет осуществлен бесплатно.
  • После 30 апреля экзамены IELTS в России проводиться не будут. Средства за оплату будут возвращены в полном объеме.
  • Перенести бронирование или оплату в другую страну технически невозможно.

«Как только владельцы экзамена примут решение о возобновлении тестирования, Students International IELTS тест центр будет готов приступить к работе незамедлительно. Мы не закрываемся, мы остаемся на связи с нашими кандидатами, продолжаем принимать заявления на выпуск дополнительных сертификатов, пересмотр результатов (апелляции) и тд. Мы вместе с вами надеемся на скорейшее урегулирование сложившейся ситуации», — отмечается на сайте IELTS. 

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