Регистрация на все экзамены IELTS в России приостановлена

«Регистрация на экзамен IELTS в России приостановлена с 17 марта 2022 года. Мы внимательно следим за развитием ситуации и будем работать с нашими партнерами, чтобы возобновить тестирование, когда это будет уместно. Все уже забронированные тесты будут проводиться на компьютере только в марте и апреле 2022 года», — сообщается на сайте российского отделения IELTS.

Что изменится?

С 17 марта зарегистрироваться ни на один экзамен IELTS в России нельзя.

Последний экзамен в бумажном формате состоялся 19 марта 2022 года. После этой даты все paper-based тесты во всех городах отменены на неопределенный срок.

Все экзамены на компьютере, проводимые в Москве и Петербурге, до 30 апреля 2022 включительно состоятся согласно расписанию. В том числе и все computer-delivered тесты для UKVI.

Все экзамены Life Skills до 30 апреля состоятся, как и было запланировано.

Всем кандидатам с отмененных сессий во всех городах России, помимо прочих вариантов, будет предложено сдать экзамен IELTS на компьютере (в Москве или Петербурге) в период с 25 марта по 30 апреля включительно. Экзамены проводятся каждый день. Перенос на компьютерный экзамен для таких кандидатов будет осуществлен бесплатно.

После 30 апреля экзамены IELTS в России проводиться не будут. Средства за оплату будут возвращены в полном объеме.

Перенести бронирование или оплату в другую страну технически невозможно.

«Как только владельцы экзамена примут решение о возобновлении тестирования, Students International IELTS тест центр будет готов приступить к работе незамедлительно. Мы не закрываемся, мы остаемся на связи с нашими кандидатами, продолжаем принимать заявления на выпуск дополнительных сертификатов, пересмотр результатов (апелляции) и тд. Мы вместе с вами надеемся на скорейшее урегулирование сложившейся ситуации», — отмечается на сайте IELTS.