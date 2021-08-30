Появление в российских школах советников директоров по воспитанию прописано в принятых в 2020 году поправках в Закон об образовании. В соответствии с изменениями, программа и календарь воспитания в школе являются частью образовательной программы, и школы должны это учесть до 1 сентября 2021 года.

Отдельно в законе отмечено, что само воспитание — это деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения, формирование чувства патриотизма.

По мнению министра просвещения России Сергея Кравцова, деятельность советников по воспитанию «сделает школьную жизнь более яркой, насыщенной, разнообразной, содержательной». Как пишут «Ведомости», кандидатов в советники отбирало Министерство просвещения, а их обучение проводилось на базе лагеря «Артек».

Новую систему воспитания уже протестировали в 750 школах России, сейчас ее создатели — Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования и его подразделение Институт стратегии развития образования — прорабатывают методические рекомендации для педагогов. Создатели системы считают, что преподаватели сами смогут увидеть «сильные и слабые стороны» учебного заведения, когда будет введена новая система.

Председатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Юрий Варламов считает: появление воспитателей приведет к тому, что учителям придется работать с набором «консервативно-патриотических штампов». Он опасается, что из-за «особо инициативных советников по воспитанию» молодое поколение может не принять навязываемые ими ценности. Также учителя опасаются, что из-за новой системы вырастет их нагрузка — при проведении дополнительных мероприятий придется готовить новые отчеты.