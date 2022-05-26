«Газпром нефть» займет место Jetbrains в магистерской программе ИТМО для IT-специалистов

Как рассказали в пресс-службе вуза, студенты будут получать теоретические знания и принимать участие в проектах под руководством преподавателей или сотрудников «Газпром нефти». Выпускники программы могут претендовать на позиции middle или senior-разработчиков в российских и зарубежных IT-компаниях.

«Программа характеризуется интенсивной и обширной подготовкой по базовым и углубленным курсам в области программирования и математики. Фундаментальные курсы по алгоритмам, языкам программирования, машинному обучению дополнены специализированными предметами, которые представляют современные подходы к решению задач IT-индустрии», — сказано в комментарии.

С 2018 года в ИТМО проводилась корпоративная программа компании JetBrains «Разработка программного обеспечения/Software engineering». Ранее компания по разработке инструментов для языков программирования на неопределенный срок приостановила продажи всех своих продуктов на территории России и Беларуси, а также прекратила все исследования и разработки в РФ.