18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

«Газпром нефть» займет место Jetbrains в магистерской программе ИТМО для IT-специалистов

Поделиться:

У магистерской программы «Разработка программного обеспечения» петербургского университета ИТМО сменился корпоративный партнер. Чешскую компанию с петербургскими корнями JetBrains сменит «Газпром нефть».

Shutterstock.com

Как рассказали в пресс-службе вуза, студенты будут получать теоретические знания и принимать участие в проектах под руководством преподавателей или сотрудников «Газпром нефти». Выпускники программы могут претендовать на позиции middle или senior-разработчиков в российских и зарубежных IT-компаниях.

«Программа характеризуется интенсивной и обширной подготовкой по базовым и углубленным курсам в области программирования и математики. Фундаментальные курсы по алгоритмам, языкам программирования, машинному обучению дополнены специализированными предметами, которые представляют современные подходы к решению задач IT-индустрии», — сказано в комментарии.

С 2018 года в ИТМО проводилась корпоративная программа компании JetBrains «Разработка программного обеспечения/Software engineering». Ранее компания по разработке инструментов для языков программирования на неопределенный срок приостановила продажи всех своих продуктов на территории России и Беларуси, а также прекратила все исследования и разработки в РФ.

В России появились два новых долларовых миллиардера. Знакомьтесь, программисты из Петербурга, владельцы компании JetBrains

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: