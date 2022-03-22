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Наука и образование

Школьные проверочные работы перенесли на осень из-за коронавируса

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Рособрнадзор перенес Всероссийские проверочные работы (ВПР). Письмо с уведомлением разослали во все регионы страны, в том числе и в Петербург. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники.

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В документе сказано, что ВПР переносятся на осень 2022 года «в связи с прогнозируемым развитием эпидемиологической ситуации и сохранением рисков распространения COVID-19». Отмечается, что новые даты для проведения ВПР назовут позже.

Ранее минимум в трех петербургских школах сообщили о переносе проверочных работ из-за нехватки бумаги. В Смольном не подтвердили эту информацию. ВПР в Петербурге должны проходить с 15 марта по 20 мая.

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