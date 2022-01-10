Новая этика, шутинг и QR-гетто: филолог Светлана Друговейко-Должанская подводит языковые итоги года и ставит диагноз обществу

Центр творческого развития русского языка назвал самые главные слова и выражения, описывающий минувший 2021-й. Специально для «Собака.ru» член Орфографической комиссии РАН и старший преподаватель СПбГУ Светлана Друговейко-Должанская подводит языковые итоги года: о новой нормальности, неподшутности и о том, почему слово «негр» стало ругательным в русском языке.
О слове года
Эксперты конкурса в 2021-м включили в тройку победителей самые яркие слова года: вакцина (вакцинация), QR-код, антиваксеры. Мой выбор не совпал с итоговым. Я всегда оцениваю новые слова примерно таким образом: то, что появилось только в нынешнем году, считаю наиболее важным. Поэтому в 2021-м я выделила QR и все слова с новым образованием: QR-код, QR-гетто, QR-сегрегация.
Выражение года
Члены совета выделили выражение избыточная смертность — что объяснимо. А на второе и третье место поставили «дворец Путина» и «бункерный дед» — их в моем списке не было. Считаю, в минувшем году самые главные выражения со словом новый: новая искренность, новая этика, новая нормальность, новый популизм. Ведь только в уходящем году мы вполне осознали, что нам отныне придется жить в новой реальности — возвращение к прежним представлениям о жизни оказывается попросту невозможным. К этому списку я бы добавила уйти в значении умереть и шутинг в значении стрельба — это бесспорные эвфемизмы, призванные затушевать происходящее в обществе.
Антиязык года
Коллеги определил тройку победителей: иностранный агент, рекорд смертей и берлинский пациент. На безусловно первое место и я поставила слово иноагент, а предложение, которое необходимо писать людям и организациям, выполняющим функции иностранных агентов, вывела в лидеры в номинации «Антиязык десятилетия». Туда же добавила «Крым наш» и «оскорбления чувств» — это то самое важное, что можно было бы назвать оценкой социальной действительности, выраженной в языке.
Протологизм года
Слова номинации «Протологизм года» придумываются и предлагаются участниками групп «Неологизм года» и «Словарь перемен» в Facebook. Из всего списка я выделила ровно то, что и мои коллеги: на втором и третьем местах — хамостийность — независимость от общественного мнения, сочетающаяся с приверженностью к хамству, занудаленка — рабочая деятельность без смены окружающей обстановки, а на первое место поставила слово неподшутный — тот, над кем не положено шутить (аллюзия на неподсудный). Неподшутными у нас становятся названия национальностей, религиозные оценки — это та самая новая нормальность, в которой приходится жить.
Мы идем вслед за общемировыми тенденциями: например, в английском языке слово негр считается неприличным, но для русского языка оно никогда не содержало уничижительной оценки — это было совершенно нейтральное обозначение чернокожего человека. А сегодня будто бы нельзя процитировать строки из песни Александра Вертинского: «Лиловый негр вам подавал манто» — это, конечно, не так. Но за само упоминание слова Facebook сейчас может забанить пользователя или предупредить о том, что его сообщение содержит материал, оскорбляющий другого.
К этому списку я бы добавила слова аудиот — человек, непрерывно подключенный к аудио и выключенный из всего остального мира, мобшенничество — обман по мобильному телефону.
О новом своде правил русской орфографии
В течение последнего десятилетия учителя и целые ученые сообщества просили упорядочить правописание. Академические правила орфографии написаны еще в 1956-м — но это не значит, что они плохие. Однако за 65 лет накопилось огромное количество нового в языке, и это требует описания. Но у нас есть несогласованность в некоторых действиях власти: с одной стороны — государственный заказ на разработку проекта правил русской орфографии получил Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН в Москве (этот проект должен быть создан к 2024 году), а с другой — Минпросвещения дало задание разработать орфографический свод Федеральному институту родных языков народов Российской Федерации.
То, что опубликовали в начале ноября, — это, по сути, сильно сокращенный текст книги «Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник», изданной в 2006-м и одобренной Орфографической комиссией РАН. Да, туда были внесены и некоторые изменения, но довольно непродуманные: например, было заявлено, что буква ё станет обязательной к употреблению. Но самое главное — из справочника выбросили все примечания и исключения из правил. Скандал, конечно, был серьезный, поэтому проект оперативно убрали из общего доступа.
Сейчас группа моих коллег завершила работу над кратким (базовым) сводом правил русской орфографии. Изменений в написаниях не планируется — речь идет о структурировании информации и внесении более актуальных примеров. До середины января свод будет рецензировать Орфографическая комиссия РАН, а затем его рассмотрит Правительственная комиссия по русскому языку, но это произойдет не раньше, чем через полгода.
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