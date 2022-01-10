Новая этика, шутинг и QR-гетто: филолог Светлана Друговейко-Должанская подводит языковые итоги года и ставит диагноз обществу

Мы идем вслед за общемировыми тенденциями: например, в английском языке слово негр считается неприличным, но для русского языка оно никогда не содержало уничижительной оценки — это было совершенно нейтральное обозначение чернокожего человека. А сегодня будто бы нельзя процитировать строки из песни Александра Вертинского: «Лиловый негр вам подавал манто» — это, конечно, не так. Но за само упоминание слова Facebook сейчас может забанить пользователя или предупредить о том, что его сообщение содержит материал, оскорбляющий другого.

К этому списку я бы добавила слова аудиот — человек, непрерывно подключенный к аудио и выключенный из всего остального мира, мобшенничество — обман по мобильному телефону.