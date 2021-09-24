Вируспаниель и зумби: как и почему русский язык пополнился 3,5 тысячами новых слов в эпоху коронавируса?

Какие новые слова появились в русском языке за последние два года?

Недавно мои коллеги из Института лингвистических исследований РАН выпустили «Словарь русского языка коронавирусной эпохи». Его авторы подсчитали, что за два года наш язык пополнился на 3,5 тысячи слов. Конечно, их большая часть образована от корней ковид, вирус, коронавирус, зум и так далее. Например, слово вируспаниель — это «новая порода собак» (прим. ред. — чучело пса из полиэтилена), появившаяся в период жесткого карантина, когда на улицу можно было выходить только для того, чтобы выгулять домашнее животное.

Есть слова, характеризующие эпоху пандемии, которые, скорее всего, надолго останутся в нашем языке — например, с корнем зум: взумиться, зумификация, беззумный день, зумби, поколение зумеров. Сейчас глаголом зумиться называют уже в принципе любой способ виртуальной коммуникации (не только на платформе Zoom). Похожая ситуация некогда произошла со словом ксерокс: так стали называть любой копировальный аппарат, а не только произведенный фирмой Xerox.

Фактом разговорной речи сделались многие слова и выражения, которые раньше употреблялись только как медицинские термины: сатурация, аппарат ИВЛ, санитайзер.