«Каршеринг», «лэптоп» и «офшор»: Минпросвещения подготовило проект новых правил русского языка

Авторы проекта рассказали, что последний раз нормы изменяли в 1956 году, когда издали «Правила русской орфографии и пунктуации» и общий «Орфографический словарь русского языка», язык изменился. Теперь эти нормы требуют уточнения и дополнения, потому что появились новые слова и конструкции, которые не отображены в старых правилах.

В тексте проекта постановления сообщается о следующих изменениях:

в языке появилось много новых слов: дилер, киллер, офшор, дефолт, риелтор, карате, лоукостер, каршеринг;

появились языковые единицы, «стоящие на грани между словом и частью слова»: мини, миди, такси, видео, аудио, медиа;

в новые правила добавят дополнительные слова с буквой «э». Помимо старых (мэр, сэр и пэр) включат: лэптоп, рэп, Дэн Сяопин, Дэвис, Рэмбо, Сэлинджер, Блэр, Тэффи, Сэм, Мэриленд, Тайбэй;

появятся рекомендации по использованию буквы «й», которых не было в старом своде;

обновят рекомендации по употреблению прописных букв.

Для работы над новыми правилами привлекли Орфографическую комиссию при РАН, чтобы объяснить теоретическое обоснование принимаемых решений в кодификации языковых норм.

Напомним, петербургские ученые из Института лингвистических исследований РАН составили словарь русского языка коронавирусной эпохи. Документ из 550 страниц опубликован на сайте учреждения, он содержит 3,5 тысячи слов и словосочетаний.