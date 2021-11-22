Инфлюэнца, дрянность и мазурик: как изменился русский язык за 100 лет и какие слова исчезли из речи

В компании брали записи из дневников с 1900 по 1940 года и сравнивали их с текстами современных статей и блогов. «Яндекс» вместе с лингвистами находили слова, которые изменили свое значение за 100 лет или вовсе вышли из обихода.

Так, к примеру слово «капот» обозначало женское домашнее платье, теперь — крышка моторного отсека автомобиля. Слово «питомец» использовали в отношении воспитанников, на данный момент — это домашнее животное. «Декретом» раньше называли постановление с силой закона, в современном мире это слово обозначает отпуск после рождения ребенка.

В начале прошлого века слово «подкаблучник» имело только прямое значение и называло часть обуви. Русский глагол «кликать» употребляли в значении «звать кого-то». Спустя 100 лет и развитие технологий поменял свое значение. На сегодня, почти вышли из употребления «несладица» (беспорядок), «инлюэнца» (грипп), «дрянность» (мерзость), «мазурик» (мошенник) и «рутинер» (консерватор).

Напомним, петербургские ученые из Института лингвистических исследований РАН составили словарь русского языка коронавирусной эпохи. Документ из 550 страниц опубликован на сайте учреждения, он содержит 3,5 тысячи слов и словосочетаний.

А еще в Минпросвещения подготовили проект новых правил орфографии и пунктуации в русском языке. Он должен закрепить новые правила, которые бы отвечали современному состоянию. Документ доработают до конца 2021 года