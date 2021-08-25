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Алкоизоляция, беззумие, голоносик: петербургские ученые создали словарь коронавирусной эпохи

Петербургские ученые из Института лингвистических исследований РАН составили словарь русского языка коронавирусной эпохи. Документ из 550 страниц опубликован на сайте учреждения, он содержит 3,5 тысячи слов и словосочетаний.

Словарь содержит общеупотребительные слова и те, что использовались лишь единожды на каком-либо ресурсе. Например, всем привычные удаленка, самоизоляция, масочный режим, пандемия, коронавирус занесены в словарь. Но также встречаются забавные варианты словоупотребления.

Алкоизоляция — так говорят об употреблении спиртных напитков как форме досуга и развлечения на самоизоляции в период пандемии.

Беззумие — шутливое существительное, обозначает действие, когда видеосвязь по каким-либо причинам прерывается.

Голоносик (подбородочник) — человек, который носит медицинскую маску спустив ее с носа или натянув на подбородок.

Коронойя — паника, вызванная распространением коронавирусной инфекции, навязчивые мысли во время пандемии.

Пандемиец — тот, кто пережил пандемию и испытал все сложности, с нею связанные.

Собяусвайс — в ироничном ключе говорят о цифровом пропуске, введенном в Москве во время режима самоизоляции в период карантина по коронавирусной инфекции.

Помимо этого, издание содержит словарь русских ковидных антипословиц. Например: «Не было заботы — купила баба летучую мышь [на уханьском рынке]», «Незваный гость — хуже инфицированного», «Корона, что дышло — куда чихнешь, туда и вышла».

Всего в словарь вошло 2914 существительных, 383 прилагательных, 81 глагол и 15 наречий. Исследователи использовали при создании словаря мониторинг массмедиа и интернета в 2020 и 2021 годах, базы данных института РАН, текстов из Google.Books, а также медиабанка «Интегрум», в котором содержатся оцифрованны материалы книг, баз данных, стенограмм радиостанций и телеканалов.

Депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев направил обращение в столичный Институт русского языка им. Виноградова с просьбой рассмотреть возможность включения в современные словари термина «шаверма».

Составители Оксфордского словаря не смогли выбрать главное слово 2020 года. В этот раз их несколько и сразу пять — о коронавирусе. В 2020 году оксфордские лексикографы создали специальный календарь, в котором каждый месяц года описан определенными словами. В марте — coronavirus («коронавирус»), в апреле — COVID-19, lockdown («локдаун») и social distancing («социальная дистанция»),

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