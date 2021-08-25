Алкоизоляция, беззумие, голоносик: петербургские ученые создали словарь коронавирусной эпохи

Словарь содержит общеупотребительные слова и те, что использовались лишь единожды на каком-либо ресурсе. Например, всем привычные удаленка, самоизоляция, масочный режим, пандемия, коронавирус занесены в словарь. Но также встречаются забавные варианты словоупотребления.

Алкоизоляция — так говорят об употреблении спиртных напитков как форме досуга и развлечения на самоизоляции в период пандемии.

Беззумие — шутливое существительное, обозначает действие, когда видеосвязь по каким-либо причинам прерывается.

Голоносик (подбородочник) — человек, который носит медицинскую маску спустив ее с носа или натянув на подбородок.

Коронойя — паника, вызванная распространением коронавирусной инфекции, навязчивые мысли во время пандемии.

Пандемиец — тот, кто пережил пандемию и испытал все сложности, с нею связанные.

Собяусвайс — в ироничном ключе говорят о цифровом пропуске, введенном в Москве во время режима самоизоляции в период карантина по коронавирусной инфекции.

Помимо этого, издание содержит словарь русских ковидных антипословиц. Например: «Не было заботы — купила баба летучую мышь [на уханьском рынке]», «Незваный гость — хуже инфицированного», «Корона, что дышло — куда чихнешь, туда и вышла».

Всего в словарь вошло 2914 существительных, 383 прилагательных, 81 глагол и 15 наречий. Исследователи использовали при создании словаря мониторинг массмедиа и интернета в 2020 и 2021 годах, базы данных института РАН, текстов из Google.Books, а также медиабанка «Интегрум», в котором содержатся оцифрованны материалы книг, баз данных, стенограмм радиостанций и телеканалов.

Депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев направил обращение в столичный Институт русского языка им. Виноградова с просьбой рассмотреть возможность включения в современные словари термина «шаверма».

Составители Оксфордского словаря не смогли выбрать главное слово 2020 года. В этот раз их несколько и сразу пять — о коронавирусе. В 2020 году оксфордские лексикографы создали специальный календарь, в котором каждый месяц года описан определенными словами. В марте — coronavirus («коронавирус»), в апреле — COVID-19, lockdown («локдаун») и social distancing («социальная дистанция»),