В России подписали первый этический кодекс в сфере искусственного интеллекта. У роботов теперь есть права? Ответственность?

Как взаимоотношения с искусственным интеллектом регулируются в Европе?

Зарубежный опыт регулирования искусственного интеллекта основывается на пристальном внимании к соблюдению прав человека и этических норм. Однако здесь сложность заключается в том, чтобы не подвергнуть новый технологический рынок излишнему и жесткому регулированию, поскольку это нанесет существенный удар по экономике стран.

Сегодня в европейской практике есть несколько интересных документов, на которые стоит обратить внимание. Например, в 2018-м году Европейская комиссия по эффективности правосудия Совета Европы приняла этическую хартию об использовании искусственного интеллекта в судебных системах. А в 2020-м году утвердили документ Rome Call for AI Ethics, разработанный Ватиканом и поддержанный Microsoft и IBM. Он декларирует, что искусственный интеллект должен уважать неприкосновенность частной жизни, работать надежно и без предвзятости, учитывать потребности людей, а также действовать прозрачно.