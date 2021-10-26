В России появится национальный кодекс этики в сфере искусственного интеллекта

Согласно кодексу, участниками отношений в сфере искусственного интеллекта являются отечественные и иностранные разработчики, заказчики, поставщики, операторы систем искусственного интеллекта, регуляторы, а также другие лица, которые могут повлиять на искусственный интеллект. Рекомендации кодекса будут рассчитаны на системы искусственного интеллекта, применяемые исключительно в гражданских, невоенных целях

Для реализации положений кодекса будет создана комиссия, в которую войдут представители бизнес-сообщества, науки и государственных органов. Компании, подписавшие кодекс, должны будут назначить среди своих сотрудников уполномоченных по этике искусственного интеллекта — они будут контролировать исполнение положений документа. Для разбора спорных вопросов компании будут собирать внутреннюю комиссию по этике в сфере искусственного интеллекта.

Кодекс также рекомендует бизнесу добросовестно информировать своих пользователей об их взаимодействии с системами искусственного интеллекта и обеспечить возможность прекратить его по желанию человека. Кроме того, документ содержит рекомендацию компаниям сотрудничать между собой по вопросу выявления и проверки информации о способах создания универсальных систем искусственного интеллекта и предотвращения угроз, которые они несут.

Как пишут «Ведомости», подписание кодекса этики в сфере искусственного интеллекта (КЭСИИ) состоится 26 октября. В разработке документа участвовали участники альянса в сфере ИИ («Газпром нефть», МТС, Российский фонд прямых инвестиций, «Сбербанк», «Яндекс», холдинг VK), а также представители Аналитического центра при правительстве России, Минэкономразвития, экспертного и академического сообщества.

«Сильный искусственный интеллект — это концепция, которая условно предполагает создание своего рода сверхразума. Это универсальный искусственный интеллект, который способен решать разнообразные задачи и бесконечно самосовершенствуется без участия человека. Многие считают, что до него еще лет сто, а кто-то вообще не верит в возможность его создания», — объяснил изданию один из составителей кодекса.