Ученые узнали, смогли бы люди выжить на планете Арракис из «Дюны». Для этого они создали ее климатическую модель

Согласно этой модели, тропический регион оказался наиболее комфортной областью для жизни. Там летом температура достигает около 45 градусов, а в холодное время года не опускается ниже 15 градусов, что по условиям напоминает Землю. При этом самые экстремальные температуры на Дюне наблюдаются в средних широтах и полярных регионах.

Также в книге упоминается о том, что на Арракисе не бывает дождей. Однако ученые считают, что небольшие объемы дождевых осадков все-таки возможны при определенных условиях: на высоких широтах летом и осенью, только в горах от — +70 до -75 градусах. В результате исследователи пришли к выводу, что люди смогли бы выжить на этой планете.