Ученые узнали, смогли бы люди выжить на планете Арракис из «Дюны». Для этого они создали ее климатическую модель

Ученые из Бристольского и Шеффилдского университетов выяснили, пригодна ли для жизни человека пустынная планета Арракис из «Дюны», экранизации фантастического романа Фрэнка Герберта. Для этого они построили климатическую модель планеты. Результаты исследования опубликовали на портале The Conversation.
Кадр из трейлера "Дюны"
Согласно этой модели, тропический регион оказался наиболее комфортной областью для жизни. Там летом температура достигает около 45 градусов, а в холодное время года не опускается ниже 15 градусов, что по условиям напоминает Землю. При этом самые экстремальные температуры на Дюне наблюдаются в средних широтах и полярных регионах.
Также в книге упоминается о том, что на Арракисе не бывает дождей. Однако ученые считают, что небольшие объемы дождевых осадков все-таки возможны при определенных условиях: на высоких широтах летом и осенью, только в горах от — +70 до -75 градусах. В результате исследователи пришли к выводу, что люди смогли бы выжить на этой планете.
Напомним, кинокомпания Warner Bros. выдвинула «Дюну» Дени Вильнева на «Оскар» в 14 номинациях. В качестве кандидата на «Лучшую мужскую роль» выдвинули Тимоте Шаламе, а Дени Вильнева — на «Лучшего режиссера».
Ранее студия Legendary, которая снимала «Дюну», подтвердила работу над второй частью. В компании заявили, что выход первого фильма — «это только начало».
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